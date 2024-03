"Queen of Tears" chiếu được 6 tập, "Crash Landing on You" làm khách mời tới 4 lần

HHT - Khán giả xem "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) giờ đã có thêm niềm vui mới là tìm những chi tiết có liên quan đến "Crash Landing on You" (Hạ Cánh Nơi Anh) được biên kịch cài cắm trong phim.

Queen of Tears và Crash Landing On You đều là tác phẩm của biên kịch Park Ji Eun nên cô có thể đưa các chi tiết gợi nhớ đến Crash Landing on You vào phim mới của mình mà không ngại khán giả thắc mắc. Và nữ biên kịch hẳn phải yêu thích bộ phim nên duyên cho Hyun Bin - Son Ye Jin rất nhiều nên mới liên tục cài cắm vào Queen of Tears như vậy.

Màn trùng hợp nổi bật nhất, ai cũng biết chính là đám cưới của Hyun Woo và Hae In trong Queen of Tears được mô phỏng lại chính hôn lễ của Hyun Bin, Son Ye Jin. Từ thiết kế cổng hoa đến lễ phục cưới của hai cặp đôi đều rất giống nhau. Chú rể đều mặc suit đen thắt nơ bướm, cô dâu mặc váy trắng trễ vai.

Thậm chí ảnh cưới của hai nhân vật chính Queen of Tears cũng lấy cảm hứng từ ảnh cưới Bin - Jin luôn. Nhìn vào váy cưới của hai cô dâu, ai cũng nhận ra sự tương đồng khi đều là váy ren không tay.

Ở tập 4, Baek Hyun Woo đi tâm sự với bạn thân về cuộc hôn nhân “nhìn ngoài hạnh phúc, bên trong buồn rầu” của mình. Người bạn đã tâm sự rằng Hyun Bin và Son Ye Jin đã hẹn hò sau khi đóng cảnh ngọt ngào trong Cra sh Landing On You, nên Hyun Woo và Hae In cũng phải cẩn thận kẻo “yêu lại từ đầu”.

Trong tập 6 mới lên sóng, mẹ và em trai của Hong Hae In đã vừa xem tivi vừa trò chuyện. Và bộ phim hai mẹ con đang xem chính là Crash Landing On You khiến cho khán giả thấy rất thú vị.

Có lẽ nhiều người sẽ không phát hiện ra, nhưng Queen of Tears từng xuất hiện trong phim Crash Landing On You, chính xác hơn là nhắc đến tập đoàn Queens. Và mãi đến bây giờ khán giả mới biết biên kịch Park Ji Eun đã lên ý tưởng về Hong Hae In cùng tập đoàn Queens từ nhiều năm trước. Chưa kể Kim Soo Hyun cũng đã làm khách mời trong Crash Landing On You và ngày ấy, đâu có ai ngờ anh chàng sẽ làm nam chính của phim kế tiếp.