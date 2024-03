Queen of Tears: Danh tính những kẻ chủ chốt âm mưu hãm hại nhà họ Hong dần lộ diện

HHT - Đến giờ này thì chân dung những kẻ đang có âm mưu chiếm gia sản, quyền lực của nhà họ Hong ở Queen of Tears đã hoàn toàn hé lộ và khiến khán giả giật mình vì toàn những gương mặt thân quen, có kết nối chặt chẽ với nhau trong một âm mưu được dày công dàn dựng.

Khán giả hay xem phim Hàn Quốc về các gia tộc tài phiệt đều biết rằng những gia đình này sống trong nhung lụa, quyền lực không thiếu nhưng cũng bị không ít đối thủ dòm ngó muốn lập mưu hạ bệ. Và gia đình họ Hong cũng vậy, nên Hong Hae In luôn phải căng thẳng gồng mình lên lo giữ gìn tài sản cũng như vị thế của gia tộc.

Từ khi Hong Hae In bị lợn rừng tấn công trong tập 2 Queen of Tears, khán giả đã lờ mờ đoán rằng có kẻ âm mưu làm hại Hae In để từ đó đẩy gia đình cô vào khó khăn. Và đến bây giờ, những kẻ đối đầu với gia tộc họ Hong đã bắt đầu lộ diện.

Kẻ sớm lộ mặt và bộc lộ dã tâm lớn nhất chính là Yoon Eun Seong, vị giám đốc đang mượn cớ hợp tác làm ăn với tập đoàng Queen để kết thân với Hae In, làm cho vợ chồng cô hiểu lầm xa cách nhau. Nhưng sau khi xem tập 6, khán giả càng bất ngờ hơn khi em dâu Hae In hóa ra là người quen và cùng phe với Eun Seong.

Nhiều năm trước, cả Eun Seong lẫn cô em dâu đều sống trong trại trẻ mồ côi được tập đoàn Queen hỗ trợ giúp đỡ, và có lẽ đã lên kế hoạch chiếm lấy gia sản của nhà họ Hong từ ngày đó. Chính cô em dâu tưởng như rất hiền lành này đã dẫn Eun Seong vào đột nhập phòng riêng của vợ chồng Hae In để từ đó tìm được đơn ly hôn mà Hyun Woo vốn cất rất kỹ.

Không chỉ có giám đốc Yoon Eun Seong và em dâu Hae In, phe cánh này còn có thêm bạn gái của chủ tịch tập đoàn Queen vì bà này cũng xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Cả ba người đều là gương mặt thân quen với nhà họ Hong, quen thân với cả gia đình, nắm giữ nhiều bí mật và vì thế, kế hoạch của họ càng thêm đáng sợ. Họ đã dày công cài cắm những tay trong thân tín như "bà trùm mai mối" thân thiết với mẹ Hae In, thư ký của Hyun Woo để dễ dàng thao túng gia đình tài phiệt này.