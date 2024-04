Queen of Tears: Nhà Hae In thất thế nhưng có nghèo tới mức phải ở nhà Hyun Woo?

HHT - Tại sao từ lớn bé gia đình tài phiệt họ Hong lại tin sái cổ người ngoài thay vì chàng rể đã giúp tập đoàn đưa ra hàng loạt quyết định đúng đắn? Trong một đêm, họ thực sự trắng tay tới mức phải về nhà Baek Hyun Woo lánh nạn sao? Đó là những câu hỏi mà nhiều người đặt ra sau tập 8 của "Queen of Tears".

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 8 diễn biến nhanh đến mức khiến người xem cũng bất ngờ, bật ngửa, thậm chí là ức chế, bực mình. Không chỉ khán giả Hàn mà người xem Việt cũng đặt ra hoài nghi rằng một gia tộc tài phiệt 3 đời, xây dựng được cả một "đế chế" Queens nhất nhì Hàn Quốc sao lại dễ dàng tin lời người ngoài, tự hại mình thê thảm tới vậy?

Queen of Tears thuộc thể loại rom-com (hài, lãng mạn), không phải dạng phim tập trung vào trả thù, tranh giành quyền lực, nên những chi tiết về phe phản diện cũng được nhắc rất nhẹ, đôi khi nó chỉ là nền để làm bật lên tuyến tình cảm của cặp đôi chính Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won). Nhưng biên kịch và đạo diễn vẫn cài cắm những ẩn ý xuyên suốt để người xem có thể nắm bắt.

Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) có dã tâm, nhưng người lên kế hoạch và là "át chủ bài" giúp anh giành được quyền điều hành Queens phải là Moh Seul Hee (Kim Mi Sook), mẹ ruột anh cũng là tình nhân của chủ tịch Hong - Hong Man Dae (Kim Kap Soo). Họ đã nung nấu ý định "nuốt chửng" Queens trong 30 năm. Seul Hee dành gần nửa cuộc đời của bà để tiếp cận, lấy niềm tin của Hong Man Dae.

Ở tập 2 Queen of Tears, khi Hong Hae In bị lợn rừng tấn công trên đường săn vốn dành cho chủ tịch Hong, toan tính chính của Moh Seul Hee không phải ở việc biến Eun Sung (Park Sung Hoon) thành "anh hùng cứu mỹ nhân", mà là lờ mờ tạo niềm tin vào bà đồng trong tiềm thức Hong Man Dae.

Lợn rừng đã tấn công Hae In và nếu Hong Man Dae không nghe lời bà đồng thì ông chính là người gặp nạn lớn - đúng như lời bà đồng phán. Thực tế, chẳng có bà đồng nào cả, đây chỉ là kế hoạch mà Moh Seul Hee dựng nên. Từ vụ bà đồng cứu mạng Man Dae này, cộng với sự tin tưởng 30 năm bà gầy dựng, thêm với việc bà sẵn sàng đồng ý ngồi tù thay ông trong khi con trai và cháu trai ông thoái thác, Hong Man Dae càng coi trọng lời Moh Seul Hee. Bởi trong mắt ông, người bạn gái này chân thành yêu thương và hi sinh tất cả vì ông mà không cần điều kiện.

Thế nên, trước khi Yoon Eun Sung đưa hợp đồng đề nghị công ty anh sẽ đầu tư 100% vào dự án khu nghỉ dưỡng, Moh Seul Hee đã mượn lời bà đồng để bóng gió Hong Man Dae nên ký kết để được hời lớn. Một mặt, bà cũng rào trước chuyện Baek Hyun Woo có thể ngăn cản bằng việc nói rằng kẻ ngăn chủ tịch Hong là người có ý đồ xấu.

Khả năng thao túng của Moh Seul Hee đã khiến cho nhà họ Hong sụp đổ. Bà trở thành người giám hộ hợp pháp sau khi đầu độc Hong Man Dae hôn mê. Nhưng vì sao khi mẹ con Moh Seul Hee lên nắm quyền, gia đình Hae In lại phải lui về lánh nạn ở nhà Hyun Woo?

Yoon Eun Sung với tư cách là cổ đông lớn thứ hai, lại được Moh Seul Hee (thay quyền của chủ tịch Hong) ủng hộ lên làm chủ tịch Queens mới. Khả năng cao là anh đã lợi dụng những cáo buộc tham ô mà Hong Man Dae đang bị điều tra đẩy hết người nhà họ Hong ra khỏi ghế điều hành.

Cũng chính vì đang bị điều tra nên cổ phiếu, tài sản của tất cả đều bị đóng băng. Mẹ của Hae In lại mời Eun Sung tới ở trong biệt thự Queens trước khi mọi chuyện đổ bể nên nơi này cũng không còn an toàn. Vả lại, căn biệt thự có thể do chủ tịch Hong đứng tên, ông lại trao quyền cho Moh Seul Hee, suy ra, mẹ con Yoon Eun Sung đã thành chủ nhân mới của nó. Đó là lý do mà để an toàn, họ buộc phải về nhà Hyun Woo - nơi an toàn nhất lúc này để lánh nạn.

Dẫu sau thì đây cũng chỉ là suy đoán, lý giải cụ thể cho việc "chuyển nhà" bất đắc dĩ của gia đình Hong Hae In có thể sẽ được tiết lộ ở ngay đầu tập 9. 8 tập đầu của Queens of Tears là giai đoạn ở rể của Baek Hyun Woo, thì những tập tới sẽ là ngày tháng làm dâu đích thực của tiểu thư Hae In, quá trình giành lại quyền lực. Quan trọng nhất, khán giả đang hồi hộp chờ đợi sẽ có phép màu giúp Hae In khỏi bệnh để ở bên cạnh Hyun Woo.