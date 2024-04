Queen Of Tears: Sau Song Joong Ki, netizen mong đợi ngôi sao nào làm khách mời?

HHT - Sau khi Song Joong Ki tạo bất ngờ lớn ở "Queen Of Tears" thì khán giả đang rất mong ngóng một ngôi sao nữa sẽ làm khách mời đặc biệt trong phim này. Nếu như sao nữ này xuất hiện trong phim, chắc chắn rating "Queen Of Tears" tiếp tục lập kỷ lục.

Song Joong Ki chỉ xuất hiện 4 phút ở Queen Of Tears nhưng đã khiến khán giả vô cùng thích thú, các đoạn trích của vị khách mời đặc biệt này đều có lượng xem cao trên mạng xã hội. Song Joong Ki gây bất ngờ khi vào vai Vincenzo, luật sư bảo vệ Hong Hae In trong cuộc chiến ly hôn với Baek Hyun Woo. Thân thế chàng luật sư này còn đáng nói hơn nữa khi quy tụ hết những phim đình đám mà Song Joong Ki từng đóng.

Sau vị khách mời quá thú vị này, khán giả đang mong muốn Queen Of Tears có thêm những cameo đình đám khác, mà Son Ye Jin chính là cái tên được nhiều người nhắc đến nhất. Lý do vì Son Ye Jin là nữ chính trong Crash Landing On You, phim trước đó của biên kịch Park Ji Eun.

Chính phim Crash Landing On You cũng nhiều lần xuất hiện trong Queen Of Tears như đám cưới của Hyun Woo - Hae In lấy cảm hứng từ hôn lễ của Hyun Bin - Son Ye Jin, bạn của Hyun Woo nhắc đến tên Hyun Bin - Son Ye Jin, mẹ và em trai Hong Hae In vừa xem phim Crash Landing On You vừa trò chuyện.

Cũng từ màn giới thiệu “vai diễn trong vai diễn” của Song Joong Ki mà khán giả nhận thấy vai tiểu thư Yoon Se Ri mà Son Ye Jin đóng ở Crash Landing On You có thể kết nối với câu chuyện trong Queen Of Tears. Hiện giờ, gia tộc Hong đang gặp khó khăn khi tập đoàn Queens bị chiếm đoạt nên nữ tổng tài Yoon Se Ri có thể ra tay giúp đỡ họ.

Dù sao thì đây mới chỉ là mong muốn của khán giả, còn đoàn làm phim Queen Of Tears cũng như Son Ye Jin chưa có động thái gì về chuyện này. Nhưng biết đâu sau khi được netizen đề xuất, mọi người sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho khán giả thì sao.