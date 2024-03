"Queen of Tears" tập 1: Kim Soo Hyun khóc hết nước mắt, Ji Won chỉ còn sống 3 tháng

HHT - "Queen of Tears" chính thức lên sóng với mở đầu là đám cưới thế kỷ của Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won). Những tình tiết được đẩy nhanh ở tập 1 khiến mạch phim càng xem càng gây tò mò, càng cuốn.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

"Phản ứng hóa học" ngọt ngào của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won bùng nổ từ những giây đầu tiên của Queen of Tears với những cảnh lướt qua rất nhanh về đám cưới thế kỷ và tuần trăng mật của Baek Hyun Woo và Hong Hae In. Nhưng chuyện tình mà hai người ngỡ như vượt hết khoảng cách gia thế mà tới với nhau lại rơi vào bế tắc sau 3 năm kết hôn.

Baek Hyun Woo từng sụp đổ khi biết Hae In là con gái chủ tịch tập đoàn Queens. Nhưng Hong Hae In đã tới tìm và nói rằng anh hãy tin tưởng cô. Anh vượt qua những điều tiếng rằng dẹp bỏ tự tôn của một luật sư hàng đầu, những dèm pha ham gia sản nhà họ Hong, để tiến tới hôn nhân với Hae In bằng tình yêu và tất thảy sự tin tưởng dành cho cô.

Nhưng sự độc đoán của Hae In, áp lực từ quyền lực của gia đình nhà vợ khiến Baek Hyun Woo trở thành tay sai giải quyết những hỗn độn trái với thiện lương và đạo đức mà anh muốn gìn giữ. Anh không có thời gian dành cho gia đình, không có tiếng nói. Anh cảm thấy ngột ngạt, phải tìm tới bác sĩ tâm lý và muốn ly hôn.

Kim Ji Won mang đến một Hong Hae In sang trọng, kiêu kỳ đúng chất ái nữ nhà tài phiệt. Không cần những bộ đồ hiệu tô điểm, ngay cả khung hình cận mặt, Hong Hae In cũng khiến người xem không thể rời mắt với vẻ bá đạo của cô.

Cuối tập 1, cô nói đã đi khám bác sĩ và được biết mình chỉ còn sống được 3 tháng. Baek Hyun Woo cũng vì thế từ bỏ việc đưa đơn ly hôn với cô, ôm lấy Hae In mà bật khóc. Nhưng thực chất trong lòng đang vui sướng vì chỉ cần cố chịu đựng 3 tháng nữa là anh sẽ được giải thoát.

Tình tiết Hae In chỉ còn sống được 3 tháng cũng làm nhiều khán giả tò mò. Cô rốt cuộc đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo gì hay chỉ là lời nói lấp lửng dễ gây hiểu lầm. Bởi nếu nàng tiểu thư chỉ sống được 3 tháng thì đây chẳng phải kết thúc sinh ly tử biệt báo trước cho cặp đôi chính hay sao?

Nhìn vào thái độ khi kể về vợ của Hyun Woo, cách mà Hae In âm thầm xử đẹp em trai đã coi thường chồng cô hay chọn ảnh rồi dừng ở một tấm anh đang cười, người xem dễ đoán được cả hai vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Chuyện Hae In chỉ còn sống 3 tháng chính là lý do thúc đẩy những bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Tập 1 của Queen of Tears ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc là 5.9%, đánh dấu khởi đầu tốt. Mạch phim được đẩy nhanh với loạt tình tiết vừa man mác buồn vừa hài hước. Khán giả đang mong chờ sự thay đổi bất thường đáng yêu trong cách đối xử với vợ của Baek Hyun Woo, cũng trông đợi được ngắm nhìn Hong Hae In "lên đồ" đã mắt trong các tập tới.