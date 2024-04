Queen of Tears tập 14: Rơi nước mắt vì lời cầu nguyện của tiểu thư Hong Hae In

HHT - Tập 14 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) sẽ là quá trình Baek Hyun Woo thuyết phục Hong Hae In bỏ qua lo ngại mất trí nhớ mà chấp nhận phẫu thuật. Nhưng liệu mọi việc có thuận lợi không khi Yoon Eun Sung dường như cũng tới Đức?

Tập 13 cười nhiều thì tập 14 của Queen of Tears khả năng cao là ngập nước mắt. Theo preview, Hong Hae In (Kim Ji Won) không thể chấp nhận việc mất ký ức sau phẫu thuật nên cô thà mất đi với ký ức vẹn nguyên còn hơn là sống tiếp với bộ não trống rỗng.

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) đã đến nhà thờ để cầu nguyện Hae In được sống, được vẹn nguyên ký ức. Hong Hae In tò mò anh đi đâu mỗi sáng mà theo tới. Cảm động về hành động của chồng dường như cũng không lung lay được sự tiêu cực trong suy nghĩ của Hae In về cuộc phẫu thuật. Cô nói với Hyun Woo rằng việc cầu nguyện của anh là vô ích.

Nhưng theo teaser sau tập 13 và cả trước khi phim chiếu, có cảnh Hong Hae In đến cầu nguyện một mình. Một mảnh giấy ghi lời cầu nguyện có chữ viết tay giống của Hae In được "zoom cận". Nội dung của nó có thể làm người xem dễ rơi lệ: "Nhìn lại đời mình, con chỉ có hai điều là ký ức khi làm việc và được yêu thương. Con không thể để mất nó, con sẽ không quên. Xin hãy để con rời đi với tất cả ký ức nguyên vẹn".

Baek Hyun Woo càng cố gắng thuyết phục cô làm phẫu thuật để sống tiếp, Hae In càng bối rối đau khổ. Đoạn nhá hàng tập 14 đã báo trước một cảnh đối diễn đẫm lệ của Baek - Hong, "cảnh báo" người xem chuẩn bị khăn giấy.

Tuy nhiên, sóng gió từ nội tại Hae In là chưa đủ. Đoạn teaser cho thấy cảnh Baek Hyun Woo lại ráo riết tìm cô trên đường. Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) trông như đã tới Đức với bộ mặt mưu mô, toan tính. Anh cũng muốn Hae In được sống, nhưng thay vì nhẹ nhàng thuyết phục như Baek Hyun Woo, Yoon Eun Sung sẽ có tác động nhẫn tâm nào để ép Hae In phẫu thuật.

Trong tập 13 của Queen of Tears, Yoon Eun Sung cho người dọn sạch đồ chung của Baek - Hong trong dinh thự Queens. Anh biết rằng Hae In khả năng cao sẽ mất sạch trí nhớ hậu phẫu thuật. Liệu Eun Sung có nhân cơ hội này để tái tạo ký ức mới, nhằm ở bên Hae In thay thế Hyun Woo?

Hoặc tệ hơn, Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) - bà mẹ cực đoan từng tuyên bố rằng sẽ không ngại trừ khử bất cứ ai ngáng đường con bà, kể cả người con trai bà yêu - Hong Hae In; bà ta sẽ lên kế hoạch để làm hại cô tại Đức?

Diễn biến cụ thể ra sao sẽ được giải đáp ngay lập tức cho khán giả trong tập 14 lên sóng vào tối 21/4.

Nhá hàng tập 14 Queen of Tears: