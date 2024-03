Queen of Tears tập 5, 6: Nhiều cú cua gắt, hé lộ lý do Kim Soo Hyun - Ji Won rạn nứt

HHT - Trong phỏng vấn hay tham gia chương trình quảng bá cho "Queen of Tears", Kim Soo Hyun đều nói rằng tập 5 của phim sẽ có nhiều điều bất ngờ đáng chờ đợi. Khán giả phải "đội mũ bảo hiểm" để đối mặt với những cú "cua gắt" nào?

Trong video xem tập 4 cùng dàn diễn viên Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt), Kim Soo Hyun nói rằng không cần phải spoil (tiết lộ trước) bất kỳ điều gì vì tập 5 sẽ tới và giải đáp ngay. Trong tập mới nhất của Salon Drip, host Jang Do Yeon nói rằng mọi người đều rất mong chờ tập 5 Queen of Tears. Kim Soo Hyun cho biết lý do khiến Hong Hae In (Kim Ji Won) và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) rạn nứt sẽ được tiết lộ trong tập này. Ngoài ra, còn rất nhiều cú twist khác đang chờ - do Ji Won và Park Sung Hoon xác nhận.

Tập 4 đã tiết lộ Hyun Woo và Hae In từng có con. Họ đã chuẩn bị phòng em bé, sắm nội thất, thậm chí Baek Hyun Woo còn tự tay dán từng ngôi sao nhỏ phát quang trên mặt trần. Không rõ lý do vì sao đứa trẻ không còn. Cả hai vẫn nhớ về đứa trẻ. Nếu Hae In dùng ngày dự sinh làm mật khẩu điện thoại thì Hyun Woo vẫn giữ bức tranh, 1 ngôi sao trên trần nhà và ở trong căn phòng từng dành cho đứa trẻ.

Mất đi đứa trẻ có thể là nguyên do khiến hôn nhân Hyun Woo và Hae In rạn nứt, đó là suy luận mà số đông khán giả hướng tới. Baek Hyun Woo sống tình cảm và đau buồn khi mất con, Hae In cũng vậy nhưng cô không biểu lộ, tương tự như cách cô cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ khi bị bệnh. Hyun Woo lại hiểu lầm tưởng rằng cô không coi trọng đứa trẻ, quá lạnh lùng, dẫn tới xa cách và rồi cả hai cũng ít chia sẻ, lạnh nhạt với nhau.

Tuy nhiên, đó chỉ là suy đoán của khán giả. Vì bộ ba diễn viên nói rằng sẽ có nhiều bất ngờ nên không loại trừ khả năng biên kịch và đạo diễn sẽ có cách diễn giải khác.

Kết hợp với đoạn nhá hàng được chiếu ở cuối tập 4 Queen of Tears, có thể là Hyun Woo và Hae In đã hiểu ra căn nguyên khiến hai người rạn nứt, gỡ bỏ hiểu lầm. Luật sư Baek không còn chối bỏ mà nhận ra anh còn yêu vợ rất nhiều, còn Hae In khi cô đơn trong con đường tìm kiếm sự sống ở Đức lại cảm thấy cô càng cần Hyun Woo bên cạnh hơn. Hai tập tiếp theo sẽ là quá trình Baek Hyun Woo sẽ từ Hàn tới Đức để tìm Hae In, gặp nhau tại nơi mà cả hai từng tới ở trong tuần trăng mật.

Nhưng quãng thời gian ở Đức này có lẽ sẽ nhiều cả ngọt ngào lẫn bi thương như những gì bộ đôi chính chia sẻ trong những lần phỏng vấn về phim. Những đoạn cắt nhá hàng phim trước thềm lên sóng cũng hé lộ những cảnh như Hae In và Hyun Woo ôm nhau, bật khóc nức nở; hay Hae In thất thần đứng trước đầu ô tô đang lao tới, may có Hyun Woo kéo lại.

Người xem đã chuẩn bị tinh thần để đón những cú "cua xe" bất ngờ từ biên kịch, đạo diễn, miễn là dù có đớn đau cỡ nào, khán giả cũng hi vọng Queen of Tears sẽ có kết thúc hạnh phúc cho Baek Hyun Woo và Hong Hae In. Phim gồm 16 tập, lên sóng vào tối thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần.