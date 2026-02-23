Tướng Môn Độc Hậu là anh em một nhà với những phim chuyển thể ăn khách nào?

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

HHTO - Không phải vô cớ mà Tướng Môn Độc Hậu được chú ý từ khi dự án rục rịch khởi động. Bởi đây là tác phẩm của Thiên Sơn Trà Khách, người từng có nhiều tiểu thuyết lên phim thành công.

Từ trước khi Tướng Môn Độc Hậu công bố hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Mạnh Tử Nghĩa, dự án này đã được khán giả đặc biệt chú ý. Bởi câu chuyện về trùng sinh báo thù, tranh đấu gia tộc luôn được người xem yêu thích vì tình tiết hấp dẫn khó đoán. Thêm vào đó, Tướng Môn Độc Hậu còn là tiểu thuyết của Thiên Sơn Trà Khách, nhà văn có nhiều tác phẩm lên phim thành công.

tuong-mon-1.jpg
Tướng Môn Độc Hậu chuyển thể từ tiểu thuyết của Thiên Sơn Trà Khách

Nổi tiếng nhất có lẽ là Mặc Vũ Vân Gian chuyển thể từ nguyên tác Đích Gả Thiên Kim, kể về cô gái Tiết Phương Phi sau khi bị hãm hại, trở thành tiểu thư Khương Lê để lên kế hoạch báo thù. Mặc Vũ Vân Gian cực kỳ ăn khách khi lên sóng mùa Hè 2024, giúp Ngô Cẩn Ngôn lấy lại danh tiếng đình đám, Vương Tinh Việt cũng lên đời.

tuong-mon-8.jpg
Mặc Vũ Vân Gian rất ăn khách hồi Hè 2024

Quý Nữ (Khi Chim Nhạn Trở Về) cũng là phim dựa theo tiểu thuyết của Thiên Sơn Trà Khách. Quý Nữ được xem là “hắc mã” phim Hoa ngữ năm 2025, khi không được đầu tư mạnh, ê kíp không mấy tiếng tăm nhưng bùng nổ khi lên sóng và giúp Trần Đô Linh thành nữ chính được yêu thích.

tuong-mon-6.jpg
tuong-mon-2.jpg
Quý Nữ, Cẩm Nguyệt Như Ca cũng dựa theo tiểu thuyết của Thiên Sơn Trà Khách

Tất nhiên không phải nguyên tác nào của Thiên Sơn Trà Khách cũng thành công khi lên phim. Như Cẩm Nguyệt Như Ca cũng ra mắt năm 2025 nhưng có thành tích phát sóng mờ nhạt hơn nhiều so với Quý Nữ. Và Tướng Môn Độc Hậu chính là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Thiên Sơn Trà Khách, là một trong những truyện cổ trang ngôn tình được yêu thích nhất Trung Quốc. Từ đó mà phim càng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, để Thiên Sơn Trà Khách trở thành nhà văn bảo chứng rating của phim cổ trang.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tướng Môn Độc Hậu #Thiên Sơn Trà Khách #phim cổ trang #Quý Nữ #Vương Hạc Đệ #Mạnh Tử Nghĩa

