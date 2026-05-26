Ra mắt artbook Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà: Truyền cảm hứng từ cộng đồng ByNow

Mới đây, ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” và lễ ra mắt cuốn artbook “Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà” đã diễn ra tại Hà Nội, mang đến một không gian vừa ấm áp, vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng.

Check-in hành trình thị giác tại "ByNow Station"

ByNow là một cách “chơi chữ” nói về siêu năng lực của những người bại não, đó là tinh thần sống vui vẻ ngay bây giờ.

Ngay khi bước vào không gian sự kiện tại khách sạn Ascott Tay Ho Hanoi, các khách mời đã bị thu hút bởi khu vực trưng bày mang tên ByNow Station. Đây không chỉ là một cuộc triển lãm ảnh thông thường mà là một "trạm dừng chân" đưa chúng mình đi qua thế giới quan của các "siêu nhân nhí".

Sự kiện thu hút đông đảo các gia đình có con yếu thế và những người quan tâm đến vẻ đẹp của sự đa dạng.

Từ những ngày tháng bình yên trong "căn nhà nước" (tử cung mẹ) cho đến những thử thách khi bước ra thế giới, hành trình của các bạn nhỏ bại não hiện lên đầy xúc động.

Đặc biệt, thông tin về các tổ chức hỗ trợ trẻ khuyết tật cũng được trưng bày cực kỳ trang trọng và rực rỡ sắc màu, giúp người xem hiểu thêm về những người hùng thầm lặng đang nỗ lực từng ngày để mang lại nụ cười cho các bạn yếu thế.

Siêu nhân Mark và superpower "thư giãn"

Đồng thời trong sự kiện này, hai tác giả của cuốn sách Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà gồm doanh nhân Bùi Mạnh Hà và tác giả sách thiếu nhi Lê Thị Minh Nguyệt (cựu phóng viên báo Hoa Học Trò), đã có dịp chia sẻ về tác phẩm.

Cuốn sách "Siêu nhân bay qua sàn nhà" kể về Mark - một cậu bé ByNow.

Nhân vật chính của Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà là Mark. Cậu không biết bay, sức mạnh của cậu bạn chính là năng lực "thư giãn" để vượt qua những cơn đau. Thử thách cam go nhất của Mark là nỗ lực thoát khỏi "vương quốc sàn nhà" - nơi đôi chân chưa thể đứng vững.

﻿ ﻿﻿ ﻿ Tác giả Lê Thị Minh Nguyệt (trái) và tác giả Bùi Mạnh Hà (phải).

Qua nét vẽ rực rỡ của họa sĩ Funtikid, hành trình của Mark không hề bi lụy mà hiện lên đầy lạc quan, nhắc nhở chúng mình rằng: "Hạnh phúc là lựa chọn, và ai cũng có quyền tỏa sáng theo cách riêng".

Tác giả Bùi Mạnh Hà và 2 con - Little Mark và Little Tici.

Triết lý "ByNow" và giai điệu Rap bùng nổ

Sự kiện trở nên "cháy" hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của rapper 16 tuổi Alex Khởi Minh. Ca khúc ByNow Cha Và Con với lời rap đầy tự sự trên nền beat hiện đại đã kể lại tình phụ tử thiêng liêng và tinh thần không bỏ cuộc.

Rapper Alex Khởi Minh trình diễn ca khúc "ByNow Cha và Con".

Triết lý "ByNow" (Vui vẻ ngay-bây-giờ) cũng chính là thông điệp xuyên suốt buổi talkshow giữa các chuyên gia. Anh Phạm Văn Thành (Chủ tịch Trung ương Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam) khẳng định: “Tinh thần tích cực không đến từ những điều gì to lớn, chỉ đơn giản từ việc bạn dám “xông pha” chẳng ngại ngần”.

Chương trình gửi tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 5.000.000đ cho các gia đình có con khuyết tật.

Ngày hội khép lại rực rỡ với hoạt động trao tặng hàng ngàn cuốn sách cho các gia đình trẻ em bại não, khiếm thính trên toàn quốc, đưa Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà đi khắp muôn nơi. Qua đó, Siêu Nhân Bay Qua Sàn Nhà không chỉ là một cuốn sách đẹp, mà còn là cái ôm ấm áp, nhắc nhở giới trẻ về sự thấu cảm và tinh thần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.