Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki: Khi điều ta thường làm bỗng nhiên chệch nhịp

HHTO - Không chỉ là một câu chuyện tuổi mới lớn, Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thuỷ Kiki còn chạm đến những lát cắt rất thật của hành trình trưởng thành, để lại những giá trị bền bỉ vẫn còn nguyên sức đồng cảm qua nhiều thế hệ.

Là bộ phim hoạt hình kinh điển của Studio Ghibli, Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thuỷ Kiki (Kiki's Delivery Service) đưa khán giả theo chân cô phù thủy nhỏ Kiki trong hành trình bắt đầu cuộc sống tự lập tại thành phố cảng Koriko xinh đẹp. Theo truyền thống, khi tròn 13 tuổi, các phù thủy nhỏ sẽ rời quê hương trong một năm để bắt đầu cuộc sống tự lập.

Kiki bắt đầu sống tự lập.

Hành trang của Kiki chỉ là chiếc radio bố tặng, cây chổi mẹ từng dùng để dẫn lối và chú mèo đen Jiji đồng hành. Trước lúc lên đường, cô bé nhận được những lời chúc phúc và dặn dò từ gia đình. Lớn lên trong sự yêu thương và che chở, Kiki lần đầu rời khỏi “vỏ bọc” của gia đình, bước ra thế giới để học cách tự đứng vững trên đôi chân của chính mình.

Được tự mình khám phá thế giới rộng lớn, Kiki không giấu nổi sự háo hức và mong chờ. Kiki sử dụng khả năng bay lượn của mình để mở một dịch vụ giao hàng, bắt đầu hành trình tự lập giữa thành phố xa lạ. Có những chuyến đi suôn sẻ, nhưng cũng không ít lần cô bé phải đối mặt với những sự cố bất ngờ hay những tình huống ngoài dự tính.

Những háo hức ban đầu khi học cách tự đứng trên đôi chân chính mình.

Mỗi lần va vấp là một lần thực tế thử thách những mơ mộng ban đầu, khiến hành trình không còn nhẹ nhàng như Kiki từng nghĩ. Áp lực mưu sinh, những trở ngại trong công việc và cảm giác lạc lõng giữa thành phố xa lạ dần bào mòn năng lượng của Kiki. Từng yêu thích việc bay lượn, cô bé bắt đầu nhận ra một sự thật không mấy dễ chịu: “Bay lượn từng rất là vui cho đến khi nó trở thành một công việc”.

Thế nhưng, thử thách lớn nhất của Kiki không nằm ở những đơn hàng khó, mà ở khoảnh khắc cô bé đánh mất chính khả năng của mình. Sau một chuỗi ngày mệt mỏi, thất vọng và cô đơn, Kiki mất đi khả năng bay. Cô phù thủy nhỏ rơi vào tuyệt vọng: “Nếu tớ mất phép thuật đồng nghĩa với việc tớ mất mọi thứ.” Đó không chỉ là nỗi sợ mất đi năng lực, mà còn là cảm giác đánh mất bản thân, khi thứ từng định nghĩa mình bỗng dưng biến mất.

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Giữa những ngày chông chênh nhất, cuộc gặp gỡ với Ursula giúp Kiki tìm câu trả lời cho khó khăn của mình. Cũng giống Kiki, Ursula từng đánh mất niềm tin vào hội họa khi những bức tranh vẽ ra không còn mang dấu ấn cá nhân, chỉ như những bản sao vô hồn của người khác. Khi ấy, sự tự tin không còn, thay vào đó là những hoài nghi âm thầm len vào. Liệu đam mê ấy, tài năng ấy có thực sự phù hợp với mình, hay chỉ là một điều ta từng tin tưởng mà thôi.

Liệu Kiki có đang đi đúng hướng?

Lời nói của Ursula như một ánh sáng nhỏ le lói, soi rọi vào khoảng tối mà Kiki đang mắc kẹt: “Thì dừng lại thôi. Rồi đi dạo, ngắm cảnh, ngủ trưa. Không cần làm gì cả". Sẽ có những lúc, mọi điều ta từng làm một cách tự nhiên bỗng trở nên chệch nhịp, những thứ tưởng như hiển nhiên lại mắc kẹt giữa chừng.

Cũng có những khoảnh khắc, ta không còn biết mình đang đi đâu, chỉ thấy bản thân lạc lối giữa một khoảng không mơ hồ, nơi mọi thứ dường như trở nên vô định và mờ mịt. Nhưng chính trong khoảng lặng đó, điều quan trọng không phải là ép mình phải “trở lại như cũ”, mà là học cách lắng nghe bản thân, tìm lại ý nghĩa và hướng đi mới.

Hành trình trưởng thành của Kiki cũng giống với bất kỳ người trẻ nào.

Câu chuyện của Kiki cũng chính là câu chuyện của những người trẻ lần đầu chập chững bước vào đời: Có niềm vui, có háo hức, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc mệt mỏi và bất lực. Tất cả đều là một phần không thể thiếu của hành trình trưởng thành. Và cũng bởi vậy, sau gần 40 năm, Dịch Vụ Giao Hàng Của Phù Thủy Kiki vẫn giữ nguyên sức hút.