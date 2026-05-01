Những lời tri ân của chàng trai gửi tới bạn gái ra đi vì trầm cảm gây xúc động

HHTO - Trầm cảm - một căn bệnh không còn xa lạ - nhưng những nỗi đau nó mang lại không chỉ dừng lại với người hứng chịu trực tiếp mà còn là một sự day dứt dai dẳng đối với người ở lại. Câu chuyện của chàng trai sau 7 năm cùng bạn gái chống chọi với trầm cảm nhưng cuối cùng vẫn không thể níu giữ cô đang khiến nhiều người xúc động.

Gần đây, trên nền tảng Threads, một bài viết chia sẻ của bạn Thiện An (@__nguyenthienan) về cảm xúc sau sự ra đi của bạn gái bị trầm cảm suốt nhiều năm nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm. Trong bài viết, Thiện An chia sẻ về mối quan hệ gắn bó giữa hai người và hành trình 7 năm đấu tranh với căn bệnh trầm cảm.

Lời chia tay không báo trước và nỗi dằn vặt “đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn”

Chia sẻ riêng với Hoa Học Trò, Thiện An kể lại buổi gặp cuối cùng của mình và bạn gái - bạn An - là một cuộc đi chơi bình thường như bao lần khác. “Ngồi dưới quán cà phê, mình tán gẫu đủ thứ trên đời và bạn cứ tròn mắt nghe mình và mỉm cười.” Thực ra, ngày hôm đó An muốn Thiện An ở lại lâu hơn, nhưng vì có việc bận nên Thiện An đã từ chối.

“Khi nghĩ lại, mình hoàn toàn có thể ở lại với bạn ấy. Lẽ ra mọi thứ đã khác”, Thiện An chia sẻ một cách đầy day dứt.

Thiện An kể rằng trong quá trình hai người bên nhau, hai bạn đã cố gắng để tìm cách giúp An vượt qua căn bệnh này: Từ điều trị dưới sự theo dõi của bác sĩ, cùng nhau nuôi thú cưng, hay đơn giản là thường xuyên tâm sự. Cố gắng là thế, nhưng đến cuối cùng, An cũng không thể ở lại.

Đến giờ, Thiện An vẫn chưa thể thôi day dứt: “Thực ra mình nghĩ lại thì mình làm cũng chưa đủ tốt. Nghĩ kỹ lại, đáng lẽ mình phải tinh tế hơn, nhưng với bộ não của một thằng nhóc mới lớn, mình nghĩ mình đã cố gắng rồi, chỉ tiếc là nó không đủ.”

"Gói" lại yêu thương, biết ơn và tự tha thứ cho mình

Trong bài đăng, Thiện An không chọn cách viết từ những cảm xúc tiêu cực, mà từng dòng, từng chữ của bạn chất chứa những điều tốt đẹp trong khoảng thời gian hai bạn bên nhau, cùng với những dòng cảm ơn đầy chân thành cho chặng đường 7 năm đồng hành. Mỗi lần nhắc đến An, Thiện An rất tự hào kể về việc An là một cô gái học giỏi, biết chơi đàn, vẽ tranh cũng rất đẹp, chỉ là hơi nhút nhát và ngại thể hiện với mọi người xung quanh.

Thiện An chia sẻ thêm: “Mình nghĩ được dành thời gian cùng một người giỏi giang như An là một ân huệ. Bạn ấy chơi violin đủ hay để đi diễn. Bạn vẽ đủ đẹp để dạy các bạn cấp Ba thi vào kiến trúc.” Có thể thấy, từng lời Thiện An thể hiện đều là yêu thương và tự hào dành cho người mình yêu.

Bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự xót xa cũng như đồng cảm với Thiện An. Một loạt emoji hình cái ôm được gửi đến. Bên cạnh đó, những người bạn cũ cũng gửi những lời chia buồn và động viên Thiện An có thể vượt qua cảm xúc hiện tại và tiếp tục cuộc sống.

Bảy năm đồng hành dẫu không thể giữ lại "ngày nắng", nhưng tin rằng tình yêu của Thiện An đã là điểm tựa ấm áp trong thế giới riêng của An. Rất nhiều cư dân mạng để lại những lời động viên, hy vọng Thiện An có thể vững vàng trên chặng đường sắp tới và đó có lẽ cũng là điều người bạn của anh mong muốn.