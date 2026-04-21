Siêu phẩm Ghibli "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki" ra mắt độc giả Việt

HHTO - Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - 2026, với thông điệp: “Đọc sách góp phần kiến tạo tương lai”, mới đây NXB Kim Đồng đã giới thiệu với bạn đọc nhiều ấn phẩm mới dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Trong đó phải kể tới "Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki" tới từ xưởng phim Studio Ghibli, "Đề Ngạn không mưa" của tác giả Huỳnh Trọng Khang…

Nhằm khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nhân Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 - năm 2026, thông qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình… NXB Kim Đồng đã trao tặng trên 22.000 cuốn sách cho các thư viện, trường học tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh đó, NXB Kim Đồng còn đưa lên kệ những cuốn sách hay dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ, trong đó phải kể đến các tác phẩm dưới đây.

Truyện tranh màu Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki

Được chờ đón hơn cả là bộ Dịch vụ giao hàng của phù thuỷ Kiki - tác phẩm tranh truyện mới nhất được NXB Kim Đồng mua bản quyền từ xưởng phim Studio Ghibli.

Khi vừa tròn 13 tuổi, cô phù thủy nhỏ Kiki rời xa mái nhà thân thuộc để bắt đầu hành trình tự lập đầu đời. Cùng chú mèo mun Jiji, em bay qua bầu trời đêm trên chiếc chổi nhỏ, mang theo sự háo hức lẫn chút bâng khuâng tuổi mới lớn.

Kiki dừng chân tại một thành phố ven biển, bắt đầu cuộc sống mới bằng việc mở dịch vụ giao hàng. Giữa những dãy phố cổ kính cùng hương bánh mì ấm nóng, em gặp gỡ những con người sẽ trở thành điểm tựa cho mình: cô chủ tiệm bánh Osono hào sảng, luôn dang tay giúp đỡ; Tombo - cậu bạn lém lỉnh, nhiệt thành với giấc mơ bay lượn; và cả những vị khách xa lạ, mỗi người một câu chuyện, một thử thách nhỏ giúp Kiki trưởng thành hơn.

Chuyển thể từ bộ phim kinh điển của Studio Ghibli, phiên bản truyện tranh màu của tác phẩm Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trong trẻo, ấm áp và đầy chất thơ - như một làn gió nhẹ đưa ta trở về những ngày tháng tuổi trẻ đầy mơ mộng.

Tập truyện ngắn Đề Ngạn không mưa

Đây là tập truyện ngắn mới nhất của tác giả Huỳnh Trọng Khang, khắc họa những số phận trôi dạt bên rìa lịch sử: xóm ngụ cư tồi tàn của những người di cư, con chim từng hót hay nhất xứ bỗng câm lặng, thằng khờ tự gọi mình là “bông vụ” xoay hoài theo bánh xe số phận…

Với giọng văn sâu lắng, giàu hình ảnh và cấu trúc phân mảnh độc đáo, Huỳnh Trọng Khang không kể những câu chuyện ồn ào, mà để nỗi buồn da diết và sự im lặng ám ảnh tự cất tiếng. Đề Ngạn không mưa là lời mời bạn đọc bước vào một hành trình giàu cảm xúc, nơi những điều tưởng đã mất vẫn bền bỉ tồn tại, và văn chương trở thành bến bờ neo giữ phẩm giá cho những số phận bị lãng quên.

Tản văn Bước, Đài Loan

Với tư cách một người ngụ cư, học tập tại Đài Loan suốt bốn năm, tác giả Trần Minh Hợp đã ghi chép những gì mình nếm trải, suy ngẫm, bằng một giọng văn điềm đạm, giàu cảm xúc trong cuốn tản văn Bước, Đài Loan.

Tác giả đã chậm rãi gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ bé của cảnh, của người, của chữ, ghép thành một bức tranh Đài Loan nhìn từ đời sống thường nhật, qua từng bước đi, qua từng rung động rất đời. Bước, Đài Loan là một chuyến đi nhẹ nhàng mà sâu lắng, dành cho những ai yêu xê dịch, yêu văn chương, và muốn hiểu một Đài Loan gần gũi không qua bản đồ, mà qua những ngày đang sống, những con đường đang in dấu chân.

Bước, Đài Loan và Đề Ngạn không mưa là hai ấn phẩm mở đầu của Tủ sách Văn Trẻ - tủ sách mới của NXB Kim Đồng giới thiệu những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại tới bạn đọc trẻ.

Bám váy mẹ

Cuộc sống tưởng như trong mơ của chàng designer Tạ Quốc Kỳ Nam bỗng trở thành ác mộng. Sức khỏe lao dốc vì bệnh tật. Công việc liên tiếp gặp biến cố. Những cơn lo âu cùng bí mật giấu kín nhiều năm với gia đình trở thành sức ép không thể chịu đựng. Những hào quang tuổi trẻ vốn là lớp vỏ bảo vệ chắp vá cho cái tôi sợ hãi, dễ tổn thương, đã không còn nữa.

Từng bước một, chàng trai vừa bước qua tuổi 30 học cách đối diện với chính mình, tháo bỏ từng lớp mặt nạ để nhìn sâu vào những tổn thương thơ ấu, nỗi sợ bị chối bỏ, những cơn khủng hoảng về danh tính mà trước đây chỉ biết trốn chạy.

Bám váy mẹ là cuốn sách đầu tay của designer Tạ Quốc Kỳ Nam, với những trang viết chân thành, đôi lúc trần trụi, về hành trình tìm lại chính mình giữa những tháng ngày tăm tối nhất. Bởi ta đâu chỉ gặp nhau trong những yên vui ở đời.