Ra mắt MV siêu hit "Waiting For You", MONO đặt chỗ sẵn vị trí Top 1 Trending YouTube?

HHT - Teaser thứ 2 của MV "Waiting For You" đã chính thức được MONO gửi đến khán giả. Nam ca sĩ mang đến hình ảnh khá lãng tử khi xuất hiện trong một khung cảnh đầy hào nhoáng.

Trước đó, MONO đã trình chiếu teaser đầu tiên của MV Waiting For You trong một buổi biểu diễn. Trong đoạn teaser, MONO đứng giữa màn mưa với khuôn mặt không thể hiện rõ ràng biểu cảm vì bị bóng đen che khuất. Hình ảnh trong MV Waiting For You được hé lộ thông qua màu sắc xanh dương tương đối lạnh lẽo và buồn bã.

Ngay sau khi teaser được chiếu trên màn hình LED, khán giả có mặt tại sự kiện đã dành sự cổ vũ rất lớn cho MONO. Cũng trong buổi biểu diễn này, một khán giả đã chạy lên sân khấu để chụp ảnh cùng MONO. Dù có phần bất ngờ nhưng nam ca sĩ trẻ vẫn chụp ảnh cùng và dành lời cảm ơn đến tình cảm của khán giả.

Trước đó, MONO cũng đăng tải tấm poster đầu tiên của dự án Waiting For You. Trong khung cảnh của một rạp phim, MONO đang ngồi tận hưởng những khoảnh khắc với ánh đèn được chiếu thẳng xuống phía dưới sàn nhà cùng dòng chữ “Waiting For You”.

Ngoại hình mới mẻ của MONO trong các đoạn clip và hình ảnh hậu trường cũng nhận được sự quan tâm của fan. Anh chàng xuất hiện với mái tóc dài lãng tử, kết hợp với đó là những khung cảnh đặc biệt trong MV được “nhá hàng”. Do đó, người hâm mộ háo hức và tò mò về concept của MV lần này. Trong loạt ảnh hậu trường, MONO diện 6 bộ trang phục với đủ những phong cách khác nhau.

Nhận được sự chú ý khi là em trai của Sơn Tùng M-TP, MONO ra mắt V-Pop với album đầu tay mang tên 22. Sau khoảng 2 tháng ra mắt, anh nhanh chóng được khán giả trẻ biết đến nhờ ca khúc Waiting For You. Ca khúc đã đạt #1 ở các nền tảng phát nhạc trực tuyến như Spotify, iTunes và Apple Music.

Tính riêng ở Spotify, ca khúc đã mang về gần 5 triệu lượt stream. Đây là thành tích khá ấn tượng đối với một tân binh của làng nhạc Việt. MONO cũng là nghệ sĩ có ca khúc đạt nhiều tuần No.1 Top Vietnamese Songs nhất trên BXH Billboard Top Vietnamese Songs với 7 tuần liên tiếp.