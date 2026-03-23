Rating In Your Radiant Season lại giảm, Luật Sư Bóng Ma "tằng tằng" đi lên

HHTO - Về cả mặt rating, đánh giá khán giả, độ phủ sóng, "Luật Sư Bóng Ma" (Phantom Lawyer) do Yoo Yeon Seok, Esom đóng chính đang "out trình" trên đường đua phim Hàn hiện tại.

Với các phim chiếu trong tuần, Siren's Kiss có rating tăng nhẹ nhưng nhìn chung không có nhiều đột phá so với cả chặng đường, tập 5 và 6 lần lượt đạt 4,5 và 4,4%. Climax (Cực Hạn) có tỉ suất người xem trung bình toàn quốc là 2,9% và 3,8% ở 2 tập đầu. Đây có thể coi là một màn ra mắt đủ hoành tráng khi phim chiếu song song trên nhiều nền tảng OTT, lịch chiếu đầu tuần trên đài ENA - không phải kênh có sàn khán giả mạnh.

"Climax" mở ra những góc tối của giới giải trí và chính trị, khi mỗi người đều có tham vọng chiến thắng trong cuộc tranh giành quyền lực, hào quang.

Đường đua phim cuối tuần đông đúc nhưng không có sự cạnh tranh quá gắt. Luật Sư Bóng Ma (Phantom Lawyer) bước vào đường đua ở tuần chiếu thứ 2 đã "out trình" mọi đối thủ khi tập 4 có rating gần chạm ngưỡng 2 con số. Tập 3 - 4 đạt tỉ suất người xem là 7,8% - 9,1%, khép lại vụ kiện từ "thân chủ ma" thứ 2 vừa hài hước vừa đáng thương của Shin I Rang (Yoo Yeon Seok) và nữ thực tập sinh.

Tại bảng xếp hạng phim và diễn viên được quan tâm nhất tuần 2 tháng 3, Luật Sư Bóng Ma và Yoo Yeon Seok đuổi sát nút Boyfriend on Demand và Jisoo - Seo In Guk theo thống kê của Good Data Corporation. Climax cùng Ha Jiwon - Joo Ji Hoon nhập cuộc ở hạng 7, 8, 10. Đây là những "ứng viên" có thể nhảy hạng nhanh trong tuần 3 tháng 3.

The Practical Guide to Love (Cẩm Nang Tình Yêu) ghi nhận rating 3,9% và 4,5% trong tập 7 - 8, vẫn chưa vượt qua mốc cao nhất (4,8%) từng ghi nhận ở tập 4. Nội dung không mới và "phản ứng hóa học" ở mức chấp nhận được có lẽ sẽ bảo toàn mức tỉ suất như trên cho đến hết phim.



Rating Mad Concrete Dreams tập 3 - 4 là 3,1% và 3,9%. In Your Radiant Season (Mùa Rực Rỡ Của Em) đạt 2,9% và 2,3% ở tập 8 - 9, có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước dù đang tiến gần đến kết thúc. Still Shining (Ánh Sáng Của Đôi Ta) lao dốc không phanh khi tuần qua, rating tụt còn 1,1% và 0,9% trong tập 5 - 6.