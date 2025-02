Rhyder "đụng độ" Diệu Nhi, nói 1 câu về Anh Tú Atus khiến netizen "dậy sóng"

HHT - Không ngờ "baby three" Rhyder lại có cuộc gặp gỡ dở khóc dở cười với "chính thất" Diệu Nhi.

Tại họp báo ra mắt MV mới Một Đời Chăm Em của Đức Phúc, Rhyder và Diệu Nhi lại là một trong những nhân vật "chiếm hào quang" nhất. Màn gặp gỡ của cả hai khiến cộng đồng mạng "phát sốt", khi được đùa là pha chạm mặt của "baby three" và "chính thất" ngoài đời.

Trong đoạn video đang "gây sốt", Diệu Nhi và Rhyder có cuộc trò chuyện dở khóc dở cười xoay quanh nhân vật "vắng mặt" là Anh Tú Atus. Diệu Nhi liên tục "dí" đàn em, hỏi về phản ứng bất ngờ của cậu khi gặp cô ngoài đời. Rhyder chỉ có thể ngồi "ngoan ngoãn", được hỏi gì thì đáp nấy và thậm chí toát mồ hôi.

Điểm nổi bật của video chính là khi Diệu Nhi dặn dò Rhyder rằng: "Ở nhà chị mong rằng không phải thấy những hình ảnh đụng chạm", hàm ý chỉ các tương tác thân thiết của Rhyder và Anh Tú Atus trong các lần concert Anh Trai "Say Hi". Nào ngờ đâu, Rhyder có câu trả lời khiến ai nấy cười ngất: "Chị yên tâm, ở nhà chị sẽ không thấy. Nhưng đến xem trực tiếp thì chị sẽ thấy".

Sau đó, Rhyder còn được "tri kỷ" Captain Boy giải vây, tạo nên khung cảnh hài hước như một bộ phim truyền hình giờ vàng chính hiệu.

Trước đó vào tháng 9/2024, Rhyder đã có nhiều dịp bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc của Anh Tú Atus. Trong một phỏng vấn, Rhyder thừa nhận "thứ để em 'lụy' anh Atus thời điểm trước đấy là nhan sắc", sau đó còn được Anh Tú Atus phản ứng thích thú. Sau đó, Diệu Nhi có chia sẻ lại bài phỏng vấn này lên story cá nhân với chú thích "Mình đến với anh vì nội tâm".

Sau đó tại mini show của mình, Rhyder có khoảnh khắc được Anh Tú Atus cõng. Khi được hỏi là đã được Diệu Nhi "hỏi thăm" chưa, Rhyder cười tươi và bảo may mắn là chưa. Nào ngờ đây giờ đây, Rhyder "chạy trời không khỏi nắng", cuối cùng đã có dịp ngồi "phải trái" với Diệu Nhi, nhưng không quên quảng bá cho Anh Trai "Say Hi" D-5 sắp tới tại Vạn Phúc City vào ngày 21/3.