SUGA (BTS) tung MV đậm chất điện ảnh, bóc trần mặt trái của xã hội trong "Haegeum"

HHT - SUGA (BTS) phát hành album solo chính thức "D-Day", bộc lộ rõ bản chất mạnh mẽ, ngang tàng đặc trưng của bản ngã Agust D trong ca khúc chủ đề "Haegeum".

Trưa ngày 21/4, album solo chính thức của SUGA (BTS) dưới nghệ danh Agust D - D-Day cùng ca khúc chủ đề Haegeum đã chính thức được trình làng.

MV Haegeum được ghi hình tại Thái Lan, SUGA cho thấy sự đầu tư kĩ lưỡng khi toàn bộ bố cục cảnh quay được dựng cẩn thận, tạo bầu không khí kịch tính, mang lại cảm giác như một bộ phim hành động. Đặc biệt, diễn xuất nhập tâm của SUGA chính là một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua.

Ca khúc chủ đề Haegeum sử dụng âm thanh của đàn nhị truyền thống Hàn Quốc - Haegeum bắt tai. Trước đó, SUGA cũng từng sử dụng chất liệu này trong ca khúc Daechwita của mixtape D-2.

Đúng như tên bài hát trong tiếng Hàn, mang nghĩa "gỡ bỏ lệnh cấm", SUGA đã không ngại bóc trần tất tần tật những mặt đen tối của xã hội từ lòng tham, sự ích kỉ, bạo lực ngôn từ, định kiến xấu... "Tự do ngôn luận có thể là lý do dẫn đến sự ra đi của ai đó. Bạn nghĩ rằng vẫn có thể coi đó là quyền tự do sao?" là một trong những câu rap gây ấn tượng của Haegeum.

D-DAY là album đánh dấu sự kết thúc của series AGUST D TRILOGY sau mixtape Agust D (2016) và D-2 (2020). Nam rapper đã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất từ viết lời đến sáng tác tất cả các bài hát trong album, nơi chứa đựng những cảm xúc và câu chuyện chân thực nhất của Agust D. Album chứa đựng thông điệp về "cái tôi" và "hiện tại" đang dần bị hoà tan trong thời đại tràn ngập thông tin quá nhanh và ồ ạt.