Nam Em, Lê Bống, Khả Ngân thể hiện cảnh khóc khi casting phim, ai diễn đạt nhất?

HHTO - Tại buổi casting phim Đường Về, nhiều diễn viên quen mặt như Nam Anh, Nam Em, Khả Ngân, Lê Bống,... cùng thử sức với phân cảnh khóc.

Dự án điện ảnh Đường Về của đạo diễn Quách Beem vừa hoàn tất 3 ngày tuyển chọn diễn viên tại TP.HCM thu hút sự tham gia của khoảng 300 thí sinh. Buổi casting gây chú ý khi có sự xuất hiện của một số gương mặt quen thuộc với khán giả như: Quách Ngọc Tuyên, Nam Anh, Nam Em, Lê Bống, Khả Ngân, Lâm Thanh Nhã, Sỹ Toàn, Trương Mỹ Nhân, Phí Ngọc Hưng, Nguyên Thảo, bé Ngân Chi…

Lê Bống cho biết cô bay từ Hà Nội vào TP.HCM để tham gia casting. Ngoài ra, một số tình huống thử vai cũng tạo dấu ấn như việc Nam Anh "xé áo" bạn diễn Kha Trần khi nhập vai trong một phân đoạn cao trào.

Dự án nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, nhà chuyên môn trong vai trò cố vấn nghệ thuật và giám khảo casting như đạo diễn Trung Lùn, đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh, đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Trong đó, bộ đôi NSƯT Hoài Linh và NSƯT Quyền Linh đã theo sát quá trình tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho phim.

Nghệ sĩ Quyền Linh còn có màn thị phạm cho Nam Em và Khả Ngân ở phân đoạn cao trào, hướng dẫn cách đẩy cảm xúc để tạo chiều sâu cho nhân vật. Anh cũng dành thời gian trao đổi riêng với từng diễn viên để phân tích tâm lý và cách xử lý tình huống.

Thuộc thể loại tâm lý xã hội, Đường Về khai thác những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời hướng tới việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những bối cảnh ý nghĩa. Côn Đảo - vùng đất linh thiêng, mang giá trị lịch sử và tinh thần - được lựa chọn là một trong những địa điểm quay chính. Phim dự kiến bắt đầu quay vào cuối tháng 4 năm nay.