Nam chính Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi từng là "chồng sắp cưới" của Văn Mai Hương

HHTO - Thành công của bộ phim điện ảnh "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" đã giúp Trần Doãn Hoàng - nam chính đóng vai Minh Hiếu được khán giả quan tâm.

Tham gia với vai nam chính trong phim Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi gây xôn xao mạng xã hội, Trần Doãn Hoàng đang trở thành hiện tượng và nhận được sự yêu thích của khán giả. Trong phim, nam diễn viên thủ vai Minh Hiếu - chàng trai mang ước mơ hội họa nhưng dần bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, sẵn sàng gác lại đam mê sáng tác truyện tranh để làm nghề vẽ thuê, tạo nên mâu thuẫn thú vị với bạn gái Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh thủ vai).

Xuyên suốt Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Minh Hiếu thu hút người xem bởi sự chân thành, yêu nữ chính Mộng Hoài hết mực. Anh nỗ lực để trả nợ cho gia đình, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai. Dù vậy, mâu thuẫn về quan điểm đã đẩy cả hai ra xa nhau một thời gian.

Tuy vậy, không ít khán giả yêu thích Minh Hiếu vì nét "cờ xanh" dễ thương, tinh tế, mang đến sự ấm áp và gần gũi. Diễn xuất của Trần Doãn Hoàng được đánh giá cao, đặc biệt khi anh phải vừa diễn vừa hát, nhảy và thể hiện hành trình trưởng thành qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Trong các chia sẻ gần đây, Doãn Hoàng bày tỏ niềm vui và áp lực khi đảm nhận vai nam chính đầu tiên sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật. Anh thừa nhận đây là cơ hội lớn, đồng thời cũng là thử thách vì nhân vật đòi hỏi sự biến chuyển tâm lý sâu sắc. Sao nam chia sẻ rằng anh đã trải qua những ngày tháng chật vật, làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống, thậm chí từng làm bồi bàn và không dám ăn cơm 30.000 đồng vì lo chi phí.

Dù vậy, anh vẫn kiên trì với đam mê của mình và giờ đây có được những "quả ngọt" đầu tiên. Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có sức truyền miệng tốt, hiện đã thu về hơn 20 tỷ đồng (số liệu ngày 4/3/2026) và đang đứng hạng 2 phòng vé.



Sinh năm 1994 tại Nam Định, Trần Doãn Hoàng ban đầu chưa có dự định theo đuổi nghệ thuật. Anh tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, định hình về một môi trường mang lại cơ hội việc làm ổn định với thu nhập cao.

Tuy nhiên, anh sau đó lại chọn diễn xuất thay vì chốn văn phòng, bắt đầu qua các dự án như MV Một Ngàn Nỗi Đau Văn Mai Hương. Trong MV, Doãn Hoàng, Văn Mai Hương và bạn diễn Trần Nghĩa có câu chuyện tình tay ba phức tạp, tạo cảm xúc day dứt cho người xem. Doãn Hoàng đảm nhận vai chồng sắp cưới của Văn Mai Hương nhưng anh lại có mối quan hệ tình cảm với Trần Nghĩa.

Trước Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Trần Doãn Hoàng đã xuất hiện trong nhiều dự án phim lớn nhỏ như Nắng Lên Bên Mẹ, Hoa Nhài, Con Đường Có Mặt Trời, Cậu Vàng... Song đến tận vai Bờm trong phim kinh dị Cám, anh chàng mới gây chú ý trên màn ảnh rộng khi có câu chuyện tình bi thương với nữ chính, cũng như góp phần vào thành tích trăm tỷ của dự án.