Xăng E10 có thực sự làm máy yếu, khó đề, hao xăng như đồn đoán trên mạng?

HHTO - Nhiều người lo rằng xăng E10 có thể làm máy yếu, hao xăng, khó khởi động. Nhưng thực tế có đúng không, và cụ thể là thế nào?

Tóm tắt nhanh: • Xăng E10 không làm máy yếu trong điều kiện sử dụng bình thường. • Mức hao nhiên liệu nếu có chỉ khoảng 1 - 3% và được cân bằng bởi các yếu tố khác. • Xe khó đề thường do bảo dưỡng, không phải do E10. • Người dùng nên lưu ý khi xe rất cũ hoặc để xăng lâu không sử dụng.

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các “chia sẻ kinh nghiệm” rằng xăng E10 có thể khiến “máy yếu hơn”, “hao xăng hơn”, thậm chí “khó nổ máy vào buổi sáng”.

Những thông tin này khiến không ít người lo lắng, nhất là khi xăng E10 đang được triển khai theo lộ trình trong nước.

Nhưng thực tế, nhiều nghiên cứu cho thấy những lo ngại trên không hoàn toàn đúng trong điều kiện sử dụng bình thường.

Xăng E10 là gì?

Xăng E10 là loại xăng sinh học pha 10% ethanol nhiên liệu (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, xăng E10 có thể được dùng cho tất cả xe chạy xăng.

Xăng E10 thân thiện hơn với môi trường. Ảnh minh họa: TPO.

Xăng E10 có thực sự làm máy yếu, khó đề, hao xăng?

Về việc “máy yếu”, “khó khởi động/ khó nổ máy” thì chỉ đúng trong một số ít trường hợp.

Theo các công ty trong ngành ô tô, ethanol có khả năng hút ẩm cao hơn, nên nếu để tồn xăng lâu trong bình mà xe không được dùng đến thì mới khó nổ máy hoặc gây các vấn đề trong vận hành.

Việc “hao xăng hơn” thì cũng có phần đúng. Theo trang web của Chính phủ Vương quốc Anh (Gov.uk), thì việc dùng xăng E10 có thể làm giảm rất nhẹ hiệu suất nhiên liệu (quãng đường đi được với một đơn vị nhiên liệu).

Tuy nhiên, mức giảm này là rất ít, chỉ 1 - 3%, lại được bù bằng việc giá xăng E10 thường thấp hơn nên sự chênh lệch hiệu suất gần như không thể được nhận thấy trong điều kiện đi xe hằng ngày.

Theo PGS. TS Phạm Hữu Tuyến - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành (Đại học Bách Khoa Hà Nội), mức giảm trên còn được bù lại bởi quá trình đốt cháy hiệu quả hơn (thông tin trên VnExpress).

Xăng E10 không gây hại máy xe với các loại xe thông thường và trong điều kiện sử dụng bình thường. Ảnh minh họa: Thùy Linh/ TPO.

Vì sao vẫn có người cảm thấy xe “yếu” hơn khi dùng E10?

Theo trang Gov.uk, các yếu tố khác, như thói quen lái xe hoặc xe chở nhiều đồ nặng…, còn có tác động đáng kể hơn nhiều đến hiệu suất nhiên liệu so với việc dùng xăng E10.

Với cảm giác xe “yếu hơn” hoặc “khó nổ máy”, nguyên nhân thường không nằm ở xăng E10, mà đến từ các yếu tố như xe đã cũ, bảo dưỡng chưa tốt, hoặc chất lượng xăng có đạt chuẩn hay không (từ nguồn cung)...

Ngoài ra, còn có yếu tố tâm lý: Người dùng có thể vì đọc hoặc nghe các tin đồn mà “nhạy cảm” hơn khi dùng xăng E10, trong khi thực tế thì xe nào cũng có lúc khó nổ máy.

Giá xăng E10 thường thấp hơn giá xăng RON 95.