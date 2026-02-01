"Rock Thiệp Hồng" chiếm Top 1 Trending YouTube, netizen phát hiện điểm thú vị

HHTO - Là một trong những "sít-rịt" tại Làn Sóng Xanh 2025, mashup "Rock Thiệp Hồng" do Tóc Tiên, MaiQuinn, Muộii, Yeolan và Đào Tử A1J thể hiện đã nhanh chóng chiếm Top 1 Trending YouTube Việt Nam.

Tối 31/1, bản mashup Rock Thiệp Hồng do Tóc Tiên, MaiQuinn, Muộii, Yeolan, Đào Tử A1J thể hiện tại chương trình Làn Sóng Xanh 2025 chính thức đăng tải lên kênh YouTube sau 1 ngày khuấy đảo cộng đồng mạng. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng được khán giả săn đón, liên tục "leo tốp" và chưa đầy 24 giờ đã chiếm vị trí Top 1 Videos Trending In Vietnam (theo Kworb).

Thành tích này khiến các nghệ sĩ không khỏi bất ngờ. Ca sĩ Tóc Tiên vui mừng "trộm vía": "Xin cảm ơn cả nhà đã đưa bé chị và 4 bé em về trung tâm quận 1. Xin 1 vé đứng yên mãi không khứ hồi được không ạ". Cùng với đó, dàn "Em xinh" cũng lần lượt chia sẻ niềm vui này cùng người hâm mộ.

Mashup Rock Thiệp Hồng là sự kết hợp của nhiều bản hit trong năm 2025 gồm: Ngày Này Năm Ấy - E Là Không Thể - Thiệp Hồng Sai Tên - Hơn Bất Cứ Ai - Em Thua Cô Ta - Thu Đợi - Chờ Ngày Mưa Tan. Với ý tưởng mang đến một bản Rock Metal bùng nổ, ê-kíp và nhóm producer DTAP đã có thời dài "ủ mưu". DTAP chia sẻ: "Mashup các bản hit trong năm đã trở thành một "đặc sản" mỗi khi DTAP đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc cho Làn Sóng Xanh".

Phía BTC tiết lộ lý do chọn concept nhóm nhạc nữ cho tiết mục này là ý tưởng của nhóm DTAP, với tiêu chí "đã Rock thì phải live band mới đã".

"Và để có được một tiết mục như Rock Thiệp Hồng, đương nhiên không thể không nhắc đến sự phối hợp hết cỡ và độ chịu chơi của các nữ nghệ sĩ. Tập đàn, tập band, đi thu âm từ 3h chiều tới gần nửa đêm và thu đi thu lại mấy lần" - BTC cho biết.

Đặc biệt, chương trình còn hé lộ nhiều cảnh hậu trường tập luyện của dàn "Em xinh" và "Chị đẹp" khiến fan thích thú. Nếu như Đào Tử A1J khiến cả ê-kíp "lùng bùng" vì bản phổ nhạc ghi bằng tiếng Đài thì Yeolan một mực đòi "một mảnh ký ức xin hãy để em". MaiQuinn sẵn sàng ngồi yên một chỗ suốt 5 phút để "quẩy" quên hết hình tượng với dàn trống. Muộii - với chất giọng trầm - "gánh" toàn bộ phần thấp nhất của bài.

Trong khi đó, nếu "chị cả" Tóc Tiên "đốt lửa nghề" hừng hực trên sân khấu chính thức thì ở hậu trường lại hay than "ôi giồi ôi, hát mệt quá", "không tin có ngày Tóc Tiên hát như vậy".

Ngoài ra, nhiều netizen còn "đào" lại những điểm trùng hợp của dàn nghệ sĩ khi đều sở hữu thành tích "khủng". Cụ thể, Yeolan là chủ nhân của giải Vàng Piano châu Á Thái Bình Dương năm 2016, MaiQuinn đạt giải Á quân Giọng Hát Việt 2017, Muộii lọt Top 5 Vietnam Idol 2023, Đào Tử A1J đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác Good Bike Mob năm 2021 và Tóc Tiên là Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió 2024.