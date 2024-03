Sabrina Carpenter - nữ ca sĩ hát mở màn cho Taylor Swift tại The Eras Tour là ai?

HHT - Chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift đã chính thức cập bến Singapore trong sự phấn khích các Swifties. Sau Gracie Abrams và girl in red, Sabrina Carpenter chính là "gương mặt gửi vàng" tiếp theo của Taylor Swift để hát mở màn cho tour diễn này.

Sabrina Carpenter là một trong những nữ ca sĩ Gen Z đang “làm mưa làm gió” tại thị trường âm nhạc Âu Mỹ. Cô nàng bước vào làng giải trí với tư cách là một diễn viên và diễn viên lồng tiếng cho Disney Channel.

Năm 2014, cô nàng bắt đầu sự nghiệp âm nhạc với đĩa đơn Can’t Blame a Girl for Trying. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ thực sự được chú ý khi ra mắt ca khúc Thumbs trong album EVOLution. Đây là ca khúc đầu tiên của cô nàng tiến vào các bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới.

Sabrina Carpenter từng được nhắc đến khá nhiều sau khi ca khúc driver license của Olivia Rodrigo được ra mắt. Ca khúc được cho rằng đang viết về tình cũ của Olivia - Joshua Bassett đang hẹn hò với một người lớn tuổi hơn cô nàng với mái tóc vàng. Cùng thời điểm đó, Sabrina Carpenter và Joshua Bassett cũng đang có những tin đồn hẹn hò bủa vây.

Ở thời điểm hiện tại, danh tiếng của Sabrina Carpenter là không phải bàn cãi với 2 ca khúc cực kỳ viral trên mạng xã hội là Nonsense vàFeather. Với việc thay đổi lời bài hát liên tục khi kết bài cho ca khúc Nonsense, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích và hào hứng “đoán mò” phần kết của ca khúc này mỗi khi được trình diễn. Nonsense đã đạt gần 700 triệu lượt nghe trên Spotify và trở thành ca khúc có nhiều lượt nghe nhất của cô nàng.

Trước khi trở thành ca sĩ mở màn cho Taylor Swift, Sabrina Carpenter cũng là một Swiftie chính hiệu. Cô nàng đã từng cover nhiều ca khúc của Taylor Swift như Picture To Burn hay I Knew You Were Trouble. Mới đây tại đêm diễn The Eras Tour tại Sydney, giọng ca Feather đã song ca cùng Taylor Swift với ca khúc White Horse - một ca khúc của Taylor mà chính Sabrina đã cover 14 năm trước.