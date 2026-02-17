Sao nữ Hoa ngữ tung ảnh đón Tết: Tống Tổ Nhi hay Dương Mịch lộng lẫy hơn?

HHTO - Đến hẹn lại lên, dàn sao nữ Hoa ngữ rủ nhau tung ra những bộ ảnh lộng lẫy nhất để đón Tết Nguyên đán, tạo nên cuộc đua nhan sắc đầy rực rỡ.

Dương Mịch chính là nhân vật “truyền thống” nhất dàn sao năm nay khi chọn bộ váy đỏ rực rỡ với thiết kế rất độc đáo ở phần đuôi váy, biến cô trở thành một bông hồng kiều diễm. Dương Mịch có năm 2025 bừng sáng với phim Sinh Vạn Vật, giúp sự nghiệp diễn xuất của cô khởi sắc trở lại.

Trần Đô Linh lại được khen là nhìn như mỹ nhân trong tranh với vóc dáng mảnh mai, thần thái tao nhã. Năm vừa qua, Trần Đô Linh đã thoát mác “diễn viên chuyên đóng vai khách mời” nhờ thành công của Quý Nữ (Nhạn Hồi Thì). Hiện giờ, cô đang tham gia Hôm Nay Vẫn Chưa Biến Thành Búp Bê với một nhân vật rất độc đáo: Thiếu nữ thiên tài có chỉ số IQ cao, bị liệt hai chân và rơi vào trò chơi sinh tử khi cả thế giới biến thành bản đồ búp bê. Ai thua cuộc sẽ bị biến thành một con búp bê vô tri.

Lư Dục Hiểu ngày càng thăng hạng nhan sắc, đầy nữ tính dịu dàng trong bộ ảnh đón Tết Bính Ngọ. Cô đang bận rộn với phim cổ trang Sao Không Cùng Thuyền Qua Sông, vai một cô bé ăn xin luôn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống. và sau đó được một tướng quân mang về nuôi dưỡng, dạy dỗ thành gián điệp đầy mưu lược.

Tống Tổ Nhi đầy phá cách khi không diện trang phục truyền thống mà hóa thành công chúa tuyết trong bộ váy trắng bồng bềnh và tạo dáng tinh nghịch. Sau khi trở lại showbiz, Tống Tổ Nhi nhanh chóng bứt phá với Khom Lưng, Vô Ưu Độ và liên tục nhận được lời mời đóng phim, chứng tỏ danh tiếng của cô không hề bị ảnh hưởng vì ồn ào trốn thuế.

Trương Tịnh Nghi tràn đầy sức sống khi chào đón năm mới. Nữ diễn viên ngày càng ghi dấu ấn trong dòng phim ngôn tình, rất hợp với vai thiếu nữ nhà nghèo nhưng đầy bản lĩnh, lạc quan.