Netizen bàn luận về phản ứng của SOOBIN khi nghe ca khúc mới của Wren Evans

HHTO - SOOBIN từng nhận xét Wren Evans là một trong những nghệ sĩ Gen Z mà anh vô cùng ấn tượng, đánh giá cao về mặt âm nhạc. Nam nghệ sĩ cũng đưa ra lời khuyên chân thành cho các nghệ sĩ trẻ: "Để trở thành một ngôi sao, cái quan trọng là phải giữ được mình".

Trong lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2025, Tóc Tiên đã gây chú ý bên cạnh dàn Em Xinh gồm Muộii, MaiQuinn, Yeolan và Đào Tử A1J với màn trình diễn mash-up các ca khúc gây sốt TikTok trong năm qua. Trong đó, phần hát bài Thu Đợi của Wren Evans đã trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Đặc biệt, nó còn khiến ca sĩ SOOBIN có phản ứng đặc biệt khi xem phần trình diễn trực tiếp ngay tại khán phòng nhà hát Hòa Bình.

SOOBIN hỏi về ca khúc Thu Đợi khi nghe Tóc Tiên trình diễn. Nguồn: Làn Sóng Xanh

Trong một video do Làn Sóng Xanh đăng tải, SOOBIN đã có phản ứng gây chú ý khi nghe Tóc Tiên cất tiếng hát bài Thu Đợi. Nam ca sĩ được cho là đã thốt lên "bài này của ai đấy" với đàn anh Tùng Dương ngồi cạnh, và sau đó tận hưởng màn trình diễn cho đến phút cuối.

Khán giả để lại bình luận cho rằng SOOBIN ban đầu chưa nhận ra, nhưng sau đó đã biết đây là ca khúc của Wren Evans. Số khác cho rằng có lẽ anh vẫn chưa biết đây là bài gì và của ai, chỉ ngồi và tiếp tục thưởng thức phần trình diễn đặc sắc của dàn Chị đẹp - Em xinh trên sân khấu. Thậm chí, có cư dân mạng còn nhân dịp này nhắc lại lần SOOBIN nhận xét về Wren Evans trong một phỏng vấn.

Trong phỏng vấn trước đây, SOOBIN từng nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z mà anh ấn tượng về khía cạnh âm nhạc, trong đó có Wren Evans. Anh nhận xét nam ca sĩ sinh năm 2001 là "phiên bản nâng cấp lên nhiều lần" của bản thân anh so với ngày xưa. Chưa dừng lại ở đó, anh còn đưa ra lời khuyên chân thành cho các nghệ sĩ trẻ mà anh nhắc tên: "Để trở thành một ngôi sao, cái quan trọng là phải giữ được mình. Đó là điều tôi đúc kết từ bản thân, sau bao nhiêu năm làm nghề và từ những tấm gương làm nghệ thuật tại Việt Nam lẫn trên thế giới. Nếu bạn không kiểm soát được tính cách, lối sống, cách làm nghề thì khó tồn tại được lâu".

SOOBIN nhắc đến Wren Evans trong một phỏng vấn. Nguồn: @kenh14specialvn

Dịp cuối năm 2025, Wren Evans vướng phải "ồn ào" đời tư, nhận về nhiều tranh cãi từ cư dân mạng và người hâm mộ. Sau đó, nam ca sĩ tung ra album phòng thu thứ hai mang tên NỔ, tiếp tục hợp tác cùng nhà sản xuất itsnk. Còn về phía SOOBIN, 2025 tiếp tục là năm bùng nổ của nam ca sĩ với Live Concert All-Rounder và thành công đến từ ca khúc Dancing in the Dark, giúp anh giành chiến thắng tại 2 hạng mục Làn Sóng Xanh là Nam ca sĩ/rapper của năm và Top 10 ca khúc được yêu thích nhất.