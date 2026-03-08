Dàn hậu Việt đổ bộ màn ảnh 2026: Tiểu Vy bí ẩn, Thiên Ân lại vướng "tình tay ba"?

Năm 2026 đánh dấu màn "lấn sân" của nhiều gương mặt Hoa hậu, Á hậu với lĩnh vực diễn xuất. Nhiều dự án phim đã công bố nhiều cái tên đến từ đấu trường sắc đẹp, với những thể loại cốt truyện đa dạng và độc đáo.

Tiểu Vy - Ốc Mượn Hồn

Trong tháng 3, Hoa hậu Tiểu Vy trở lại thể loại phim kinh dị với dự án Ốc Mượn Hồn, sau 4 năm kể từ dự án Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Thông qua trailer phim, khán giả phần nào biết được thân thế nhân vật do cô thủ vai, đó là một cô gái sống dậy từ cõi chết nhờ một nghi thức "thay hồn đổi xác" đặc biệt. Ngoài Tiểu Vy, phim còn có Quốc Trường, Yên Đan, Lương Gia Huy... tham gia, hứa hẹn mang đến câu chuyện tâm linh bí ẩn, độc đáo dịp đầu năm nay.

Huỳnh Minh Kiên - BUS: Chuyến Xe Một Chiều

Lần đầu đóng chính phim điện ảnh, Huỳnh Minh Kiên - Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 gây chú ý bởi câu chuyện có phần rùng rợn, bí ẩn. Dự án BUS: Chuyến Xe Một Chiều của Luk Vân khai thác giai thoại về chuyến xe buýt chuyên chở âm hồn đi về thế giới bên kia. Song song đó, những góc khuất xoay quanh ngôi trường mà nữ chính (do Minh Kiên đóng) theo học dần dần được hé lộ, hứa hẹn mang đến hành trình phá án thú vị cho người xem.

Đoàn Thiên Ân - Hẹn Em Ngày Nhật Thực

Sau thành công của Nụ Hôn Bạc Tỷ, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trở lại với vai nữ chính thứ 2 trong phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Trong dự án, cô vào vai một ma sơ đằm thắm, nhẹ nhàng nhưng sớm vướng vào những tình huống "éo le", dở khóc dở cười cùng 2 chàng trai (Khương Lê và Thanh Sơn đóng). Đây tiếp tục sẽ là câu chuyện tình tay ba thú vị, để người xem phán đoán đoạn kết.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Trùm Sò

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức gia nhập đường đua phim ảnh năm nay khi góp mặt trong Trùm Sò - bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đỗ Đức Thịnh sau nhiều năm vắng bóng. Thông qua trailer phim, khán giả biết được danh tính nhân vật mà Mai Phương thủ vai là Hến, cô nàng xinh đẹp và là bạn thơ ấu của nam chính Sò. Gặp lại nhau, nhóm bạn cũ cùng bắt tay thực hiện phi vụ đoạt lại tiền vàng cho Sò từ tay quan tham, hứa hẹn mang đến cuộc phiêu lưu hài hước, gay cấn trên màn ảnh rộng dịp lễ 30/4 - 1/5 này.