Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Mỹ Tâm tổ chức xem phim cùng hơn 500 khán giả, Mai Tài Phến gửi lời chúc 8/3

Như Quỳnh

HHTO - Ê-kíp phim điện ảnh TÀI mang đến buổi công chiếu, giao lưu với hơn 500 khán giả tại TP.HCM nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đồng thời, với cột mốc bộ phim đạt doanh thu 40 tỷ đồng, Mỹ Tâm cũng "nhá hàng" teaser MV OST "Chỉ Cần Gọi Tên Nhau".

Sau hai ngày rưỡi chính thức ra rạp, ngày 8/3, phim điện ảnh TÀI của bộ đôi NSX Mỹ Tâm - đạo diễn Mai Tài Phến đã vượt mốc doanh thu 40 tỷ đồng. Nhân dịp này, ê-kíp mang đến nhiều món quà gửi tặng khán giả. Ca sĩ Mỹ Tâm vừa tung teaser MV OST đầu tiên của phim Tài mang tên Chỉ Cần Gọi Tên Nhau do chính cô thể hiện.

649283144-1449083409931605-2432670524732301150-n.jpg
Khán giả hào hứng điền vào chỗ "??" về ngày MV ra mắt: "8h ngày 8/3, chị làm vậy cho tụi em sợ đi", "13/3 hoặc 20/3 (Ngày hạnh phúc)". Nguồn clip: My Tam

Ngoài ra, ê-kíp còn tổ chức một buổi xem phim đặc biệt, có sự góp mặt của hơn 500 khán giả tại TP.HCM. Đoàn làm phim cho biết đây là cơ hội để dàn diễn viên trực tiếp ngồi cùng người xem, lắng nghe phản ứng của khán giả khi theo dõi bộ phim.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến gửi lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trong chuyến cinetour. Nhà sản xuất Mỹ Tâm chia sẻ: "Phụ nữ luôn xinh đẹp và đáng yêu. Hãy tin vào điều đó thì những yêu thương và hạnh phúc sẽ đến với mình". Nguồn clip: @taimovie2026
Các diễn viên chế lời bài hát Bông Hoa Mừng Cô hát mừng dịp Quốc tế Phụ nữ. Nguồn clip: @taimovie2026

Những ngày qua, ê-kíp phim TÀI liên tục bận rộn với nhiều buổi gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả tại các cụm rạp. Bên cạnh tận hưởng cảm giác xem phim cùng nghệ sĩ, khán giả còn trực tiếp chia sẻ suy nghĩ về bộ phim.

648133305-1449082146598398-1551560197348665644-n.jpg
Khán giả trầm trồ khi dàn cast mỗi ngày xuất hiện trong một màu áo.

Về phía ê-kíp, các diễn viên cùng mang đến những tràng cười khi tung hứng duyên dáng trên sân khấu.

Khán giả khui "sít rịt" với màn hát chay của Mỹ Tâm dù nữ ca sĩ bị khan giọng. Nguồn clip: @aqua809
1476.jpg
Như Quỳnh
#Mỹ Tâm #Mai Tài Phến #phim Tài #cinetour #quốc tế Phụ nữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục