Hóa ra bạn bè thân thiết đã biết về cặp đôi Hòa Minzy - Văn Cương từ 2 năm trước

HHTO - Sau khi Hòa Minzy công khai bạn trai Văn Cương, nhiều đồng nghiệp của nữ ca sĩ cuối cùng cũng được "mạnh tay" xả suộc sau thời gian dài giữ bí mật. Netizen hài hước gọi "người khổ nhất" trong câu chuyện tình yêu được cả triệu người chúc phúc này chính là ê-kíp chương trình Sao Nhập Ngũ.

Từ chiều 7/3, sau khi Hòa Minzy chính thức chia sẻ thông tin về chồng sắp cưới - Đại uý quân đội Thăng Văn Cương, mạng xã hội lập tức phủ sóng với hàng loạt hình ảnh, clip lúc cả hai vừa gặp gỡ và những dấu hiệu "tưởng vô tình hóa ra có ý" của cặp đôi.

Sao Nhập Ngũ: Thời điểm Hòa Minzy nên duyên cùng Văn Cương?

Chuyện tình của Hòa Minzy và đại úy Thăng Văn Cương được netizen cho rằng "chớm nở" nhờ cùng tham gia Sao Nhập Ngũ 2022. Thời điểm này, đồng chí Văn Cương là chiến sĩ trong tiểu đội cùng các đồng chí gồm Duy Khánh, Anh Tú, Độ Mixi, S.T Sơn Thạch. Dẫu vậy, trong phần giới thiệu về tình trạng hôn nhân của bản thân, cả Hòa Minzy và Văn Cương lúc này đều xác nhận độc thân.

Khán giả đang tìm xem lại đoạn này trong Sao Nhập Ngũ 2022. Nguồn clip: Sao Nhập Ngũ

Sau khi thông tin cặp đôi hẹn hò được công khai, ê-kíp Sao Nhập Ngũ "dỗi không hề nhẹ" vì đã bị hai "đồng chí"... qua mặt. Trên trang fanpage chương trình, ê-kíp liên tục "đào" lại loạt khoảnh khắc và bày tỏ: "Hai đồng chí giấu kỹ quá, chúng tôi không biết gì hết", "Ngày đấy chúng tôi cứ ngỡ là tình đồng chí. Chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn bất ngờ cùng lúc với cộng đồng mạng".

Nguồn clip: Sao Nhập Ngũ

Những hình ảnh về buổi đầu gặp gỡ của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân.

"Không biết lúc ấy họ nói gì với nhau" là phản ứng của ê-kíp sau xem lại loạt ảnh.

Cùng với đó, nhiều khán giả bắt đầu lần ra thêm "manh mối", thực chất việc Hòa Minzy đang có niềm hạnh phúc riêng đã được ERIK tiết lộ từ... một năm trước. Vào ngày 2/2/2025, khi Hòa Minzy "đu trend" trên nền nhạc Dù Cho Tận Thế, chủ nhân ca khúc đã nhanh chóng để lại bình luận: "Chị cả đã có hạnh phúc mới mặc áo màu xanh rồi".

Tuy vậy, fan cứ nghĩ rằng đây là một "tiểu phẩm" đùa vui của hai chị em vì "kéo xuống thấy video của ERIK mặc áo xanh". Đến bây giờ, netizen mới ngộ ra, màu áo xanh mà ERIK nhắc đến là màu xanh của quân phục chứ không phải chiếc áo dài xanh xuất hiện trong clip.

Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng vui mừng, thở phào vì cuối cùng cũng được "thả xích" những thông tin đã thu thập được từ chuyện tình yêu của Hòa Minzy. MC Phí Linh chia sẻ: "Thực tế là Hòa không giấu người yêu với bạn bè, trong lần hai chị em gặp lại nhau vào giữa năm 2024, Hòa đã gọi điện cho chị xem mặt người yêu làm mình đứng hình mất mấy giây vì gương mặt hiền khô này, và cũng là để người yêu yên tâm rằng em đi đâu làm gì vẫn hướng về gia đình và những điều yêu thương nhất. Mình nhận ra em vẫn hết mình và quyết đoán như thế với tất cả những sự lựa chọn từ trái tim. Mùa vải năm vừa rồi mọi người ăn là vải nhà em rể đấy".

Trong khi đó, siêu mẫu Minh Tú - một trong những "nhân chứng lịch sử" tại Sao Nhập Ngũ 2022 hóm hỉnh cho biết những năm tháng qua ai hỏi gì cô cũng chỉ đưa ra một đáp án là "không có biết gì hết trơn". Theo dõi hành trình tình yêu nở rộ của Hòa Minzy, Minh Tú hy vọng đàn em sẽ thật hạnh phúc.

Hòa Minzy sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2027?

Cùng với những chia sẻ, nhận xét từ bạn bè, đồng nghiệp về "nửa kia" của Hòa Minzy, phản ứng của bé Bo - con trai nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Khi được mẹ hỏi có cảm nghĩ như thế nào về "bố Cương", bé Bo hồn nhiên nói rằng: "Vì bố mình mà mẹ, vì bố yêu thương cả nhà, con thấy bố yêu thương con nhất". Bé Bo cũng cho biết rất yêu bố, có cảm tình từ lúc còn gọi bố là "bác Cương".

Đáng chú ý, trước việc Hòa Minzy đề cập sẽ tổ chức đám cưới, bé Bo tỏ ra háo hức đúng chuẩn một "thuyền trưởng". Cậu bé cho rằng phải đợi đến cuối năm 2027 theo quyết định của mẹ thì... hơi lâu.

Bé Bo chia sẻ cảm nhận về bố Cương, muốn nắm tay bố đứng ở sân khấu đợi mẹ bước vào lễ đường. Nguồn clip: Hòa Nguyễn

Chính thức gia nhập "hội có người yêu", Hòa Minzy thoải mái chia sẻ thêm nhiều khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của gia đình. Trong dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, bé Bo còn tự đăng một bức ảnh chụp cùng bố Cương với tâm thế cực vui vẻ, gửi lời chúc đến mẹ Hòa. Dẫu vậy, nữ ca sĩ "không thấy vui trong lòng" vì con trai "thiên vị", chỉ cười bên bố, còn chụp ảnh với mẹ lại chuẩn "boy lạnh lùng" khiến khán giả thích thú.