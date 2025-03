Sắp có hiện tượng đặc biệt về thời tiết ở nước ta: Nhiệt độ 2 miền chênh cực lớn

HHT - Tiết trời nồm ẩm sắp kết thúc ở miền Bắc khi không khí lạnh về. “Rét nàng Bân” sẽ tạo ra một hiện tượng đặc biệt về thời tiết ở nước ta, đó là sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa các khu vực trong cùng một miền, và rất lớn giữa 2 miền. Sự chênh lệch về nhiệt độ có thể lên tới 24 độ C ở thời điểm nào và giữa các địa phương nào?

Nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung vừa trải qua những ngày nắng nóng. Như đã đề cập trong một bản tin trước, ngày hôm qua, 27/3, là ngày đỉnh nóng và ở nước ta đã ghi nhận mức nhiệt độ 40,3oC ở Tương Dương (Nghệ An). Ngoài ra, nhiều nơi khác có nhiệt độ ở mức nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt, như Yên Châu (Sơn La) 39,3oC, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,2oC, Đông Hà (Quảng Trị) 37,5oC…, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Chỉ có một điều mà tất cả các mô hình đều đã không dự báo chuẩn, đó là ngày hôm qua ở Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận rất nhiều mây, gần như không có nắng dẫn đến nồm ẩm, mưa phùn và nhiệt độ không lên đến 35oC (mức nắng nóng).

Ngày hôm nay, 28/3, Hà Nội vẫn nồm ẩm, nhiệt độ buổi chiều là khoảng 32 - 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời oi bức.

Còn theo dự báo hiện tại, chiều tối hoặc đêm nay, 28/3, không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, ban đầu chủ yếu là ở Đông Bắc Bộ. Ở Tây Bắc Bộ thì không khí lạnh chưa đến và trời vẫn đang nóng nên vào khoảng trưa và chiều mai, sự chênh lệch nhiệt độ ở các khu vực trong cùng miền Bắc, ở cùng một thời điểm, là rất lớn. Chiều 29/3, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 19oC, ở Lạng Sơn, Cao Bằng là 15 - 17oC, nhưng ở thành phố Điện Biên Phủ, nhiệt độ vẫn cao (gần) gấp đôi, ở mức khoảng 33oC.

Cùng thời điểm nói trên, nhiệt độ cảm nhận ở Thành phố Hồ Chí Minh - nơi đang có nắng nóng - là 38oC, cao gấp đôi nhiệt độ Hà Nội.

Một ngày sau đó, vào trưa và chiều Chủ Nhật, 30/3, sự chênh lệch này dự báo còn lớn hơn nữa, khi nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội chỉ là khoảng 16oC và ở TP.HCM là 39 - 40oC, tức là chênh đến 23 - 24oC.

Do thời tiết cả nước có sự đặc biệt như trên, nên người dân miền Bắc lưu ý giữ ấm, che đường hô hấp khi ra ngoài vào những ngày trời rét; và người dân nếu di chuyển giữa các địa phương, giữa các miền thì nên chuẩn bị trang phục phù hợp.

Dự báo “rét nàng Bân” sẽ kéo dài khoảng 4 ngày rồi miền Bắc ấm dần lên.