Miền Bắc sắp đón đợt lạnh cuối mùa, Hà Nội có thể giảm 20 độ C trong 12 tiếng

HHT - Sau những ngày nắng nóng, đợt rét có thể coi là cuối cùng của mùa lạnh này sẽ về miền Bắc. Do không khí lạnh về ngay sau nắng nóng nên nhiệt độ sẽ thay đổi rất “gắt”, ở Hà Nội có thể giảm đến gần 20 độ C chỉ trong nửa ngày, dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt.

Nắng đã tràn ngập phần lớn miền Bắc trong vài ngày qua, một số nơi thậm chí đã khá nóng. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ Hà Nội lên đến 31 - 32oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các khu vực lân cận cũng tương tự hoặc chênh lệch ít.

Nhiệt độ toàn miền tiếp tục tăng trong tuần này, dự báo đạt đỉnh vào ngày 27/3. Hôm ấy, nhiệt độ cảm nhận cao nhát trong ngày ở Hà Nội vào đầu giờ chiều có thể lên đến 35 - 37oC (mức nắng nóng hoặc nắng nóng gay gắt), sang ngày 28/3 nhiệt độ sẽ giảm nhẹ.

Đáng chú ý là sau đợt nắng nóng đầu tiên của năm, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, có thể gọi là "rét nàng Bân". Mặc dù không khí lạnh ở thời điểm này không gây rét đậm sâu như nhiều đợt trước, nhưng dự báo cũng sẽ khiến nhiệt độ giảm mạnh.

Theo các mô hình dự báo hiện tại, vào thời điểm từ ngày 28/3 sang ngày 29/3, ở miền Bắc sẽ xảy ra sự thay đổi nhiệt độ rất “gắt” vì gió mùa Đông Bắc sẽ về vào khoảng chiều tối 28/3.

Cụ thể, chiều 28/3, trời còn rất nóng ở đa số các tỉnh thành miền Bắc, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội vẫn ở mức 35 - 36oC; nhưng đến rạng sáng ngày 29/3, khi gió mùa tràn về, nhiệt độ Hà Nội chỉ còn ở mức 15oC, tức là giảm khoảng 20oC chỉ trong 12 giờ.

Nhiệt độ thay đổi thế này là rất mạnh, dẫn đến nguy cơ sốc nhiệt đối với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc các bệnh về đường hô hấp, huyết áp… Vì vậy, người dân lưu ý trong thời điểm trên cần linh hoạt về trang phục, tránh chủ quan với đợt lạnh cuối mùa.