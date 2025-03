Đợt rét nàng Bân có thể mạnh hơn dự báo ban đầu, nhiệt độ Hà Nội giảm đến đâu?

HHT - Miền Bắc sắp đón đợt rét “chốt sổ” trước khi trời thực sự ấm/ nóng lên. Không khí lạnh sẽ tăng cường liên tục khiến đợt “rét nàng Bân” có thể mạnh hơn những dự báo ban đầu và Hà Nội thậm chí có thời điểm rét đậm. Nhiệt độ Hà Nội được dự báo giảm xuống mức bao nhiêu?

Những ngày gần đây là thời điểm giao mùa nên thời tiết trong một ngày mà cũng như qua mấy mùa. Buổi sáng sớm, trời thường ẩm và hơi lạnh, đến trưa lại rất khô (độ ẩm giảm mạnh) và có nắng, nhiệt độ tăng hẳn khiến nhiều người thậm chí thấy nóng bức.

Chẳng hạn, hôm nay, 26/3, nhiệt độ Hà Nội lúc sáng sớm là 21oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời nhiều mây, nhưng đến chiều, trời sẽ có nắng và nhiệt độ lên mức 34 - 35oC. Tức là chỉ từ sáng đến chiều mà nhiệt độ tăng 13 - 14oC, từ mức lạnh sang mức nóng, chưa kể đến sự thay đổi mạnh về độ ẩm. Đây là lý do khiến nhiều người dễ bị nhức đầu, mệt mỏi, viêm đường hô hấp, cảm hoặc dị ứng trong những ngày này.

Theo dự báo, miền Bắc sẽ có ngày nóng đỉnh điểm là ngày mai, 27/3, trước khi một đợt không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ chiều hoặc tối ngày 28/3. Các dự báo ban đầu cho rằng đây chỉ là đợt không khí lạnh yếu, tuy nhiên, các mô hình hiện tại cho thấy gió mùa Đông Bắc có thể tăng cường liên tục, khiến đợt lạnh này dù không khiến trời rét đến thấm thía nhưng cũng lạnh đáng kể.

Cụ thể, vào các buổi sáng sớm từ 29/3 đến vài ngày sau đó, nhiệt độ Hà Nội được dự báo có thể xuống đến mức 15oC hoặc thấp hơn (sát hoặc đến mức rét đậm). GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ, được coi là mô hình nổi tiếng nhất thế giới, dự báo nhiệt độ cảm nhận vào buổi sáng các ngày 31/3 - 1/4 ở Hà Nội chỉ ở mức 12 - 13oC (sát hoặc đến mức rét hại). Đáng chú ý là trong ngày nhiệt độ cũng chỉ tăng ít, có thể không lên được đến 20oC. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự Hà Nội; khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn rét hơn.

Sự thay đổi nhiệt độ như trên khiến cơ thể khó thích nghi, nhiều người sẽ cảm thấy rất rét. Do đó, người dân lưu ý mặc thật ấm, che kín vùng đầu và đường hô hấp vào những ngày có không khí lạnh về, đặc biệt là nếu ra ngoài vào sáng sớm.