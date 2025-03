“Rét nàng Bân” về miền Bắc sẽ gây mưa phùn, Hà Nội sẽ mưa những hôm nào?

HHT - Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét cuối cùng của mùa, dân gian hay gọi là “rét nàng Bân”. “Nàng Bân” xuất hiện lần này sẽ gây mưa phùn, mưa nhỏ ở nhiều tỉnh thành chứ không chỉ gây rét. Thủ đô Hà Nội thì có thể mưa vào những thời điểm nào?

Gần như toàn miền Bắc đang có những ngày với thời tiết khá “ẩm ương”, sáng thì ẩm, chiều thì khô; sáng thì se lạnh, chiều thì nóng. Đây là kiểu thời tiết thường thấy lúc giao mùa, giữa Xuân và Hè, khiến nhiều người mệt mỏi, nhức đầu, viêm hoặc kích ứng đường hô hấp.

Sáng nay, 27/3, ở Thủ đô Hà Nội còn có mưa li ti, nhưng đây không phải do ảnh hưởng của không khí lạnh mà do trời nhiều mây, độ ẩm cao. Đến chiều, nhiệt độ Hà Nội có thể lại lên đến 35 - 36oC hoặc hơn (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Sự oi bức như thế này thường xảy ra trước khi “trở trời”, tức là có thay đổi thời tiết.

Thật vậy, sau những ngày oi bức và nóng vào buổi chiều, thời tiết ở miền Bắc sẽ “quay ngoắt” khi không khí lạnh bắt đầu về từ khoảng chiều tối thứ Sáu, 28/3.

Đợt không khí lạnh cuối tuần này theo dân gian thì được gọi là “rét nàng Bân” vì sau đó sẽ không còn đợt rét nào khác mà thời tiết dần chuyển hẳn sang kiểu của mùa Hè. “Rét nàng Bân” thường không khô hanh mà dễ kèm theo mưa phùn hoặc mưa nhỏ vì không khí lạnh cuối mùa hơi lệch Đông và mang theo hơi ẩm từ biển vào chứ không đi thẳng từ phía Bắc xuống phía Nam.

Theo dự báo hiện tại, đợt “rét nàng Bân” cuối tuần này sẽ gây mưa ở nhiều tỉnh thành miền Bắc. Hà Nội có thể có mưa suốt vài ngày, từ 29/3 đến 1/4. Đây sẽ chỉ là mưa nhỏ hoặc mưa phùn, không liên tục, nhưng khi trời trở lạnh mà bị ướt mưa thì cũng rất dễ bị cảm nên người dân ra ngoài trong những ngày này nên mặc ấm, che đường hô hấp và mang theo đồ che mưa.

Dự báo “rét nàng Bân” sẽ kéo dài khoảng 4 ngày rồi trời ấm dần lên.