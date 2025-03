Hà Nội cùng loạt tỉnh thành đón nắng nóng gay gắt, nơi nào có thể vượt ngưỡng 40 độ C?

HHT - Trong đợt nắng nóng sắp tới, nhiều tỉnh thành sẽ có những mức nhiệt độ không khác gì giữa mùa Hè. Thủ đô Hà Nội cũng có thể sẽ đến mức nắng nóng gay gắt (37 độ C). Ngoài ra, nơi nào được dự báo có khả năng chạm hoặc vượt ngưỡng 40 độ C?

Nhiệt độ ở miền Bắc vẫn đang tăng dần đều, buổi trưa và chiều đã khá nóng. Chiều nay, 25/3, nhiệt độ Hà Nội lên đến khoảng 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), là rất gần với mức nắng nóng. Những khu vực lân cận có nhiệt độ tương tự, chỉ có các tỉnh thành ven biển là mát hơn.

Sang ngày mai, nhiệt độ sẽ tăng chút nữa; và như đã đề cập trong bản tin trước, các mô hình dự báo hiện tại vẫn cho thấy ngày 27/3 (thứ Năm) là ngày nóng đỉnh điểm trong đợt này.

Trong ngày 27/3, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội vào đầu giờ chiều có thể lên đến 37oC, là mức nắng nóng gay gắt. Do nhiệt độ tăng nhanh, nắng to, nhiệt độ và độ ẩm đều chênh lệch lớn trong cùng một ngày nên những người có cơ địa nhạy cảm dễ bị đau đầu, say nắng nếu ở ngoài trời lâu. Vì vậy, người dân ra đường nên có đồ che chắn nắng, uống nước đều đặn, cố gắng tránh ở lâu giữa trời nắng.

Cũng trong ngày này, nắng nóng không chỉ xuất hiện ở miền Bắc mà còn mở rộng tới cả miền Trung. Một số tỉnh thành ở miền Trung sẽ có nhiệt độ tăng sốc, trong đó ở Hà Tĩnh và Quảng Trị được dự báo có những địa điểm sẽ ghi nhận mức nhiệt độ 40 - 41oC, một số địa điểm ở Nghệ An có thể lên đến 41 - 42oC (nhiệt độ cảm nhận) vào trưa và chiều 27/3.

Sau đợt nóng này, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ 28/3, khiến nhiệt độ lại giảm mạnh trước khi mùa Hè có thể thực sự sẽ bắt đầu.