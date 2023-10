Sát ngày phát hành album solo, Jung Kook BTS thiết lập kỷ lục mới với "Seven"

HHT - "Seven" xuất sắc mang về kỷ lục bài hát cán mốc 1 tỷ lượt stream nhanh nhất lịch sử trên Spotify, giúp em út BTS vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám ghi thêm một thành tích vượt trội không chỉ cho K-Pop mà còn lan rộng ra phạm vi toàn cầu.

Sau nhiều ngày "chạy nước rút", ca khúc solo Seven của Jung Kook (BTS) đã chính thức vượt 1 tỷ lượt stream trên nền tảng nghe nhạc Spotify, chỉ sau 108 ngày phát hành. Thành tích đáng tự hào này đã giúp Jung Kook ghi tên mình trở thành nghệ sĩ sở hữu bài hát mang về chiếc đĩa chứng nhận danh giá nhanh nhất lịch sử Spotify, vượt qua Flowers của Miley Cyrus với 112 ngày.

Em út BTS đã một lần nữa chứng minh danh xưng "ngôi sao nhạc Pop toàn cầu" là hoàn toàn xứng đáng, đặc biệt còn ý nghĩa hơn với một nghệ sĩ thậm chí còn chưa ra mắt album solo như Jung Kook.

Ngoài kỷ lục mới ghi nhận, Seven cũng bỏ túi cả tá thành tích trước đó như đạt gần 16 triệu lượt stream (đã lọc) trong ngày đầu phát hành. Seven thành công tiến thẳng đến vị trí số 1 của BXH Billboard Hot 100 (trụ 13 tuần trên BXH), đồng thời all-kill cả ba BXH chính (đứng đầu cả ba) của Billboard.

Jung Kook sẽ phát hành album solo đầu tay mang tên GOLDEN cùng MV cho ca khúc chủ đề Standing Next To You vào ngày 3/11. Bài hát này được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thành tích mà Seven đã và đang làm được.