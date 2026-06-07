Sau 7 năm, Ariana Grande viết tiếp chương mới với "the eternal sunshine tour"

HHTO - Sau gần 7 năm kể từ chuyến lưu diễn Sweetener World Tour năm 2019, Ariana Grande trở lại sân khấu với The Eternal Sunshine Tour - tour diễn toàn cầu đầu tiên của cô sau thời gian dài tập trung cho điện ảnh và các dự án cá nhân.

Sáng 7/6 (giờ Việt Nam), Ariana Grande chính thức khởi động the eternal sunshine tour bằng đêm diễn mở màn tại Oakland Arena (California, Mỹ). Concert đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với chuyến lưu diễn quy mô lớn sau 7 năm, đồng thời mở ra hành trình hơn 40 đêm diễn trải dài khắp Bắc Mỹ và châu Âu.

Tại đêm mở màn ở Oakland Arena, sân khấu được dàn dựng công phu với phong cách điện ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Các hiệu ứng ánh sáng, hình ảnh và chuyển cảnh được kết hợp khéo léo với những gam màu đối lập nhằm tái hiện hành trình ký ức, tạo nên không gian vừa hoài niệm vừa giàu cảm xúc cho khán giả.

Điểm nhấn thị giác còn đến từ hệ thống màn hình LED vô cực khổng lồ mô phỏng bầu trời, vũ trụ và các hiện tượng thiên văn, thay đổi liên tục theo từng bài hát. Thiết kế sân khấu tối giản, hiện đại với các đường cong và lối đi mở rộng giúp nữ ca sĩ dễ dàng tương tác ở cự ly gần nhất với khán giả.

Sau 7 năm không thực hiện một chuyến lưu diễn quy mô lớn, Ariana Grande cho thấy cô vẫn là một trong những nghệ sĩ biểu diễn hàng đầu của làng nhạc Pop. Xuyên suốt hơn hai giờ đồng hồ trên sân khấu, nữ ca sĩ duy trì nguồn năng lượng ổn định, liên tục di chuyển giữa các set diễn phức tạp nhưng vẫn giữ được sự kết nối với khán giả. Nhiều người hâm mộ cũng nhận xét Ariana xuất hiện với diện mạo rạng rỡ và khỏe khoắn hơn đáng kể so với giai đoạn quảng bá bộ phim Wicked: For Good.

Ariana Grande biểu diễn ca khúc Into You.

Bên cạnh việc dành phần lớn thời lượng cho các ca khúc thuộc album eternal sunshine như we can't be friends (wait for your love), imperfect for you hay the boy is mine, nữ ca sĩ cũng khéo léo lồng ghép những bản hit làm nên tên tuổi như Into You, Dangerous Woman, Break Free, 7 rings và thank u, next. Đặc biệt, đêm mở màn còn đánh dấu màn trình diễn trực tiếp đầu tiên của đĩa đơn mới ra mắt hate that i made you love me.

Toàn bộ setlist trong đêm diễn được chia làm 5 phần.

Ariana Grande còn mang đến một cú kết màn đầy mãn nhãn. Ngay sau khi kết thúc giai điệu của ca khúc supernatural, nữ ca sĩ đã tận dụng hệ thống dây cáp bảo hộ để từ từ bay lên không trung. Giữa luồng ánh sáng phát ra từ hệ thống đèn chiếu, cô nàng đã “đáp cánh” chuẩn xác vào khoảng trống trung tâm của chiếc màn hình LED vô cực khổng lồ phía trên trần đài, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng khiến toàn bộ khán giả vỡ òa.

Cú kết màn đẹp tựa “tiên giáng trần” đang gây sốt của nữ ca sĩ.

Điều khiến the eternal sunshine tour thêm phần đặc biệt chính là bối cảnh phía sau chuyến lưu diễn này. Trong cuộc trò chuyện với Amy Poehler vào cuối năm 2025, Ariana Grande cho biết cô xem tour diễn như một “one last hurrah” (tạm dịch: một cuộc vui lớn cuối cùng) và thừa nhận bản thân có thể sẽ không trở lại với các chuyến lưu diễn trong một thời gian rất dài.