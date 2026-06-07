Từng bị bủa vây bởi bê bối và đổ vỡ, Shakira giờ đây đứng trên đỉnh cao mới

HHTO - Ở tuổi 49, Shakira đang sống trong những ngày rực rỡ nhất của cuộc đời. Từ cuộc chia tay ồn ào với chồng cũ Gerard Piqué, vụ kiện thuế kéo dài nhiều năm đến màn trở lại ngoạn mục với chuyến lưu diễn phá kỷ lục và vai trò đặc biệt tại World Cup 2026, nữ ca sĩ người Colombia khẳng định cô vẫn còn rất nhiều giấc mơ để chinh phục.

Ở tuổi 49, Shakira đang sở hữu một vị thế mà hiếm nghệ sĩ nào đạt được. Cô là nghệ sĩ nữ Latin có đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 95 triệu bản thu âm, mở đường cho thế hệ ngôi sao mới như Bad Bunny hay Karol G chinh phục làng nhạc quốc tế.

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí People số tháng 6/2026, giọng ca người Colombia không giấu được sự tự hào khi nhìn lại chặng đường hồi sinh ngoạn mục của mình sau giông bão. “Tôi đã phải thực sự chiến đấu vì những giấc mơ của mình”, cô chia sẻ.

Shakira xuất hiện trên trang bìa tạp chí People số ngày 15/6/2026.

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup luôn là một cột mốc định hình sự nghiệp và cuộc đời của Shakira. Cách đây 20 năm, cô lần đầu tiên biểu diễn tại giải đấu này. Đến năm 2010, ca khúc chủ đề chính thức Waka Waka (This Time for Africa) bùng nổ toàn cầu, trở thành cầu nối đưa cô gặp gỡ trung vệ Gerard Piqué, người sau này trở thành cha của hai đứa trẻ Milan (13 tuổi) và Sasha (11 tuổi).

Vào ngày 19/7 tới đây, Shakira sẽ cùng với Madonna và nhóm nhạc BTS khuấy động sân vận động MetLife ở New Jersey, Mỹ trong giờ nghỉ giữa trận Chung kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên giải đấu tổ chức một chương trình biểu diễn giữa hiệp (halftime show) hoành tráng theo phong cách Super Bowl.

Bên cạnh đó, ca khúc mới của cô hợp tác cùng nam ca sĩ người Nigeria - Burna Boy mang tên Dai Dai (tiếng lóng Italy có nghĩa là “Tiến lên, tiến lên”) cũng đã được chọn làm bài hát chính thức của giải đấu năm nay. Đáng chú ý, 100% tiền bản quyền từ ca khúc này sẽ được Shakira quyên góp cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo tiếp cận giáo dục và bóng đá.

MV chính thức của ca khúc Dai Dai.

“Đó là thông điệp gửi đến mọi đứa trẻ từng bị hoài nghi vì những ước mơ quá đỗi lớn lao. Mọi nhà vô địch đều từng là một đứa trẻ phải trải qua khó khăn, gian khổ, nhưng họ không bỏ cuộc bởi bên họ luôn có một người đặt trọn niềm tin”, Shakira bộc bạch.

Để có được sự tự tin, rạng rỡ như hiện tại, Shakira đã phải trải qua giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời. Năm 2022, cuộc tình kéo dài 12 năm giữa cô và Gerard Piqué tan vỡ trong ồn ào do nghi vấn ngoại tình từ phía cựu cầu thủ người Tây Ban Nha.

Shakira và Gerard Piqué.

Thay vì gục ngã, Shakira chọn cách đối diện bằng âm nhạc. Đầu năm 2023, cô tung ra bản hit Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 vạch trần góc khuất sau cuộc chia tay. Ca khúc ngay lập tức thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu và lọt vào Top 10 Billboard Hot 100. Shakira hài hước ví von việc viết nhạc giống như “đi gặp bác sĩ tâm lý, chỉ là nó rẻ hơn nhiều”. Cô chia sẻ: “Đó thuần túy là sự thanh lọc. Tôi thực sự cần viết về những gì mình đang trải qua mà không cần bất kỳ sự kiểm duyệt nào”.

Album sau đó của nữ ca sĩ - Las Mujeres Ya No Lloran (tạm dịch: Phụ nữ không còn khóc nữa) và chuyến lưu diễn toàn cùng tên của cô đã trở thành chuyến lưu diễn của nghệ sĩ gốc Tây Ban Nha có doanh thu cao nhất mọi thời đại, cán mốc 421,6 triệu đô la (gần 11,000 tỷ đồng).

Niềm vui của Shakira càng trọn vẹn hơn khi vào ngày 18/5 vừa qua, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha đã chính thức tuyên bố cô trắng án trong vụ cáo buộc gian lận thuế liên quan đến thu nhập năm 2011, hủy bỏ khoản phạt khổng lồ trước đó. Chính phủ Tây Ban Nha cũng buộc phải hoàn trả lại hơn 60 triệu Euro (khoảng 70 triệu đô la) cho nữ ca sĩ.

Trút bỏ được gánh nặng pháp lý kéo dài hơn 8 năm, Shakira thẳng thắn bày tỏ: “Sau hơn 8 năm hứng chịu những mũi rìu dư luận tàn nhẫn, những chiến dịch bôi nhọ danh dự có chủ đích và những đêm mất ngủ làm kiệt quệ sức khoẻ của bản thân lẫn sự bình yên của gia đình, Tòa án cuối cùng đã trả lại sự trong sạch cho tôi”.

Vào ngày 13/6 này, chặng cuối cùng trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Shakira sẽ chính thức khởi động tại Mỹ. Ở tuổi 49, trải qua đủ thăng trầm của danh vọng lẫn cuộc sống, Shakira khẳng định cô chưa hề có ý định dừng lại: “Bạn biết điều gì kỳ lạ không? Tôi đã hoạt động chuyên nghiệp được 30 năm rồi, nhưng tôi lại có cảm giác như mình chỉ vừa mới bắt đầu”.