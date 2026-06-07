Teach You A Lesson: Không chỉ là một phim “quá đã” về chống bạo lực học đường

HHTO - Có thể nói bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Teach You A Lesson” (Bài Học Đáng Đời) vừa lên sóng Netflix là ước mơ được thỏa mãn của những người bức bối với nạn bạo lực học đường đang xảy ra không chỉ ở xứ Kim chi. Nhưng phim không chỉ có thế.

Tóm tắt nhanh: - Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) lấy bối cảnh nạn bạo lực học đường ở Hàn Quốc gia tăng đáng báo động, Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm được thành lập với các thanh tra chuyên điều tra, xử lý các vi phạm. Họ có quyền hạn đặc biệt: “Không có bất kỳ giới hạn nào về phương thức giáo dục”. - Dàn diễn viên chính gồm: Kim Moo Yul (Tòa Án Vị Thành Niên), Lee Sung Min (Reborn Rich), Jin Ki Joo (Undercover High School), Pyo Ji Hoon (Hotel Del Luna)… - Chấm điểm: 4,5/5

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Vừa lên sóng Netflix, Teach You A Lesson (Bài Học Đáng Đời) đã nhanh chóng gây sốt bởi đề tài nhức nhối, cách thể hiện “sảng khoái”, sau mỗi câu chuyện hấp dẫn là một góc nhìn đáng suy ngẫm. Phim có mặt trong Top 10 Netflix nhiều quốc gia, riêng Việt Nam hạ cánh ở vị trí số 1 chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày.

Tập mở màn của Teach You A Lesson theo chân một cậu học sinh thức dậy vào buổi sáng rồi đến trường, giấc mơ của cậu lại một lần nữa không thành hiện thực. Trước khi đi ngủ, cậu đều mong mình có thể bị ốm đến mức phải nghỉ học, hoặc bị tai nạn gì đó để rồi sau hai năm mở mắt ra thấy mình đã tốt nghiệp. Bởi ở trường, cậu bị một đám học sinh quyền lực bắt nạt. Trước đó nữa, cậu vừa trải qua một chấn động tâm lý khi chứng kiến một người bạn - một nạn nhân bị bắt nạt khác - chọn cách cực đoan để giải thoát.

Mọi thứ thay đổi khi một người đàn ông tên Na Hwa Jin (Kim Moo Yul) xuất hiện, thẳng tay cho kẻ bắt nạt một trận. Anh tự xưng mình là thanh tra đến từ Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm (CBVQSP) vừa mới thành lập, có nhiệm vụ điều tra các dấu hiệu vi phạm trong trường học. Đáng chú ý, các thanh tra của CBVQSP có một quyền hạn đặc biệt: Không bị giới hạn về phương pháp giáo dục. Có thể hiểu đơn giản, khi nào cần phải dùng đòn roi để dạy thì họ được phép dùng đòn roi.

Bối cảnh của Teach You A Lesson giống như một địa ngục mới, dù rằng cách kể chuyện đậm tính giải trí. Ở đó, học sinh là những con quái vật khi bạo lực với bạn học, coi khinh giáo viên, thậm chí sa đọa vào cờ bạc hay ma tuý, nhưng luôn được “bảo vệ”. Bởi ở trường, các giáo viên không dám trách phạt vì những lý do khách quan lẫn chủ quan; ở nhà, bố mẹ nuông chiều cung phụng như vua chúa; trước pháp luật, chúng chưa đủ tuổi. Những con quái vật này không bị cản trở bởi bất cứ điều gì, càng lúc càng bạo ngược.

Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm đã đến nhiều ngôi trường khác nhau, từ trường nam sinh đến trường nữ sinh, từ trường danh giá đến trường dạy nghề, để điều tra những sự vụ ở đây và thẳng tay cắt bỏ những “ung nhọt” đang cản trở quyền được học và dạy học của người khác. Phương pháp của họ đơn giản và quyết liệt (và gây tranh cãi về mức độ hợp pháp): Dùng bạo lực trị bạo lực, dùng quái vật đối phó quái vật.

Dẫn đầu Cục Bảo vệ Quyền Sư phạm là thanh tra Na Hwa Jin cứng rắn trong nắm đấm, linh hoạt trong các phương pháp giáo dục. Đồng hành cùng anh là Im Han Rim (Jin Ki Joo) - đàn em cùng xuất thân quân đội, tay chân giỏi hơn đầu óc; và Bong Geun Dae (Pyo Ji Hoon) đầu óc xịn hơn là tay chân. Đằng sau họ là “ô dù” Choi Gang Seok (Lee Sung Min) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc, “bảo kê” mọi hoạt động của CBVQSP cũng như đứng mũi chịu sào trước truyền thông.

Điều hấp dẫn là Teach You A Lesson không chỉ dừng lại ở bạo lực học đường giữa các học sinh với nhau, mà còn mở rộng ra với “quyền sư phạm”. Đó là quyền được học tập một cách công bằng của những học sinh yếu thế, không bị ảnh hưởng bởi thế lực của những học sinh có đặc quyền hơn. Đó là quyền được dạy học của giáo viên, mà không bị quyền lực của học sinh hay sức ép từ phụ huynh lấn át. Không chỉ có học sinh, các thầy cô cũng là đối tượng được bảo vệ trong môi trường sư phạm.

Các cảnh hành động của Teach You A Lesson đã mắt, “sảng khoái”, nhất là khi chứng kiến những kẻ bắt nạt phải nhận lại chính xác những gì đã gây ra cho nạn nhân. Nhưng không phải tập phim nào của Teach You A Lesson cũng có các cảnh hành động. Một số tập phim tập trung vào một cốt truyện trầm lắng, những khoảng lặng. Điều đó không làm phim trở nên nhàm chán. Ngược lại, những khoảng lặng ấy tôn lên các cảnh hành động, tăng thêm chiều sâu cho bộ phim.

Có thể nói Teach You A Lesson là một sự thỏa mãn ước vọng cho bất cứ ai từng bị bắt nạt ở trường hay chứng kiến bạn bè của mình bị bắt nạt. Bộ phim mang đến liều thuốc giải tỏa cảm xúc tột cùng, giải phóng mong muốn được trả đũa những bất công đang tồn tại nhức nhối trong môi trường học đường.

Nhưng sau những giờ phút “sảng khoái” khi chứng kiến những kẻ bắt nạt phải nhận trừng phạt, những thầy cô giáo biến chất cùng những phụ huynh quá quắt phải trả giá, Teach You A Lesson để lại một khoảng trống. Bởi khó để không cảm thấy những gì xảy ra trên màn ảnh không thể xảy ra ở đời thật. Những vấn đề nhức nhối, những nỗi đau trong phim hoàn toàn tồn tại ngoài đời thực; nhưng dường như giải pháp chỉ là ảo mộng trên màn ảnh mà thôi.

Teach You A Lesson gồm có 10 tập, tất cả đều đã được phát sóng trên Netflix.