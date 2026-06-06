Mạc Ly "cảnh báo" có cải biên, Bạch Lộc - Thừa Lỗi cứu rỗi nhau có đủ hấp dẫn?

HHTO - Nếu thích "Thịnh Thế Đích Phi" và muốn phim theo sát tình tiết nguyên tác thì bạn không nên xem "Mạc Ly".

Mạc Ly dựa trên tiểu thuyết Thịnh Thế Địch Phi của tác giả Phượng Khinh. Tuy nhiên, những đánh giá từ blogger được xem phim sớm và kịch bản rò rỉ cho thấy nội dung thay đổi quá nửa so với nguyên tác. Vì thế, nếu bản thân khó chấp nhận tình tiết khác biệt so với bản gốc, khán giả không nên xem Mạc Ly.

Màn hợp tác của "2 trùm chạy deadline" của Cbiz được ngóng đợi.

Phim kể về trưởng nữ Diệp gia - Diệp Ly (Bạch Lộc), người phải sống trên núi suốt 8 năm. Nhờ hôn ước, cô mới được trở về để có cơ hội báo thù. Mặc Tu Nghiêu (Thừa Lỗi) là hôn phu của cô, một vương gia thất thế.

Sau khi thành hôn, Diệp Ly luôn tỏ ra vô tư, bình thản nhưng thực chất là âm thầm thực hiện kế hoạch trừ khử kẻ thù. Mặc Tu Nghiêu luôn nghi hoặc, dò xét cô. Chàng cũng mang trong mình một mối thù sâu nặng. Đôi phu thê mỗi người một toan tính, từ nghi ngờ đến đồng lòng phò tá tiểu hoàng đế, lật đổ âm mưu thâm hiểm, bảo vệ thái bình.

"Rì-viu" sớm từ blogger xứ Trung khá ngắn gọn, hầu hết đều đánh giá nội dung những tập đầu bí ẩn, xây dựng nữ chính "sảng" (chỉ xây dựng nâng tầm nhân vật mang cảm giác sảng khoái, "đã cái nư") trong khi mấu chốt đặt lên nam chính nên thiết lập ổn.

Giữa "ê hề" phim ra đời, mô-típ của Mạc Ly không mới. Điều tạo nên sức bật đặt vào kịch bản phải đủ hấp dẫn ngay từ đầu, đủ logic và chặt chẽ với yếu tố đấu đá gia tộc, quyền mưu. Nhá hàng về "kẻ điên" gặp "người què" (giả điên) giữa Diệp Ly - Mặc Tu Nghiêu từng gây tò mò với khán giả. So với chặng cứu rỗi đầy cảm xúc thì quá trình thăm dò giữa hai nhân vật được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy tạo sức hút hơn.

Đội ngũ đứng sau Mạc Ly đều là những cái tên quen như biên kịch Triệu Na (Sở Kiều Truyện, Lâm Giang Tiên, Thần Tịch Duyên...), tổng đạo diễn Lâm Ngọc Phân (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Vô Ưu Độ...) đều là gương mặt từng tạo ra "bom tấn" màn ảnh. Dù họ cũng từng "sảy chân" nhưng khán giả vẫn đặt kỳ vọng vào Mạc Ly sẽ làm nên chuyện khi ê-kíp đều là người có địa vị cao trong giới.

Ngoài Bạch Lộc - Thừa Lỗi, dàn diễn viên phụ và khách mời có khá nhiều cái tên quen như Đổng Khiết, Khưu Tâm Trí, "cạp nia" mới nổi từ Trục Ngọc - Lâm Mộc Nhiên, "tỷ tỷ (đang) đạp gió" Trương Nguyệt...

Mạc Ly sẽ lên sóng từ ngày 9/6. Thời điểm này được đánh giá là khá bất lợi về truyền thông khi Cnet đang quan tâm đến kỳ thi đại học tại Trung Quốc và khai mạc World Cup.