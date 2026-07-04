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Sau bão số 1 Maysak, Hà Nội có thể mưa bao nhiêu ngày, còn mưa to không?

Thục Hân
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HHTO - Ngay cả sau khi bão số 1 Maysak suy yếu hoặc tan thì mưa ở Hà Nội chưa chắc sẽ nhanh chóng chấm dứt. Vậy sau bão, Hà Nội còn mưa nhiều không và mưa đến khi nào?

Tóm tắt nhanh:

· Sau khi bão số 1 Maysak suy yếu trong ngày 5/7, Hà Nội có thể chưa hết mưa ngay.

· Mưa nhiều do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì chủ yếu tập trung trong ngày 4 - 5/7.

· Những ngày sau bão, Hà Nội có thể có mưa rải rác, ngắt quãng, có khả năng kéo dài ít nhất đến 7 - 8/7.

Mưa lớn do bão có thể duy trì trong cuối tuần này

Theo bản tin bão sáng nay, 4/7, của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF), bão số 1 (bão Maysak) có thể đi vào khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc vào khoảng tối nay, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 Maysak
Dự báo về bão số 1 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lúc 11h hôm nay, 4/7. Ảnh: NCHMF.

Trong cuối tuần này, một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão; khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có thể có mưa lớn nhất.

Hà Nội cũng có thể có lúc mưa to, tập trung vào chiều tối nay đến sáng mai, nhưng khả năng là mưa ngắt quãng chứ không liên tục.

Hà Nội được dự báo còn mưa rào và dông rải rác sau bão
Dự báo mưa ở một số khu vực tại miền Bắc đêm nay đến rạng sáng mai (những vùng màu xanh da trời là mưa nhỏ đến vừa, màu đỏ là mưa vừa đến mưa to, màu vàng là mưa rất to). Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.

Sau bão, Hà Nội vẫn có thể còn mưa rải rác

Sau khi bão suy yếu và tan dần, dự báo mưa ở miền Bắc chưa chấm dứt ngay mà vẫn xảy ra rải rác trong khoảng một tuần.

Ở Hà Nội, các mô hình hiện tại dự báo là sau bão vẫn có mưa rải rác, ngắt quãng, chủ yếu là mưa nhỏ, lượng mưa không nhiều, tập trung vào buổi đêm và có thể trên phạm vi hẹp. Trạng thái mưa rải rác như vậy có khả năng kéo dài ít nhất đến 7 - 8/7.

Vì vậy, trong những ngày đầu tuần tới, người dân ở Hà Nội khi ra ngoài vẫn nên mang theo đồ che mưa; nếu thấy có dông gió mạnh thì cần tìm nơi trú chắc chắn ngay.

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Thục Hân
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