Muốn AI gợi ý nguyện vọng đại học sát hơn, nên nhập những gì ngoài điểm thi?

HHTO - Nhiều thí sinh bắt đầu “nhờ” AI gợi ý nguyện vọng đại học. Tuy nhiên, AI cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Vậy nếu muốn AI đưa ra những gợi ý phù hợp nhất với mình, bạn nên nhập những thông tin gì trong câu lệnh?

Tóm tắt nhanh: · AI không thể dự đoán chính xác điểm chuẩn hay khẳng định chắc chắn khả năng đỗ đại học của một thí sinh. · AI sẽ gợi ý phù hợp hơn với từng người cụ thể nếu được cung cấp các thông tin khác ngoài điểm thi. · Những gợi ý của AI chỉ nên được xem đúng là gợi ý; thí sinh vẫn cần bàn bạc với gia đình, xem đề án tuyển sinh và thông báo riêng của từng trường.

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh bắt đầu nhờ các công cụ AI như ChatGPT hoặc Gemini gợi ý nguyện vọng đại học.

Nhưng nếu chỉ nhập tổng điểm rồi hỏi: "Mình nên/ có thể đăng ký những trường nào?", thì AI khó có thể đưa ra gợi ý sát với nhu cầu thực của bạn.

AI dựa vào đâu để gợi ý nguyện vọng?

AI không biết trước điểm chuẩn của năm nay và cũng không thể khẳng định một thí sinh chắc chắn đỗ hay trượt trường nào, ngành nào.

Việc AI làm chủ yếu là tổng hợp các thông tin công khai như điểm chuẩn và đề án tuyển sinh của các năm trước, tổ hợp xét tuyển, kết hợp với dữ liệu mà bạn cung cấp để đưa ra các phương án gợi ý.

Từ đây, chúng ta có thể thấy là AI càng có nhiều thông tin thì thường càng có thể đưa ra gợi ý phù hợp.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Duy Phạm/ TPO.

Đừng chỉ nhập mỗi điểm thi

Để AI đưa ra gợi ý phù hợp, hữu ích hơn, bạn nên cho AI những thông tin cụ thể khác ngoài điểm thi. Trong đó, những thông tin quan trọng là ngành học yêu thích, khu vực muốn học, mức học phí có thể đáp ứng, loại trường mong muốn, có thể cả phương thức xét tuyển dự định sử dụng và những trường đã quan tâm từ trước.

Còn nếu chỉ dựa vào điểm thi, AI rất dễ đưa ra danh sách trường không đúng với mong muốn của từng người.

Ví dụ, bạn đừng chỉ hỏi AI: “Mình được 25,5 điểm, có thể đỗ những trường nào?”. Mà bạn hãy hỏi:



“Mình được 25,5 điểm tổ hợp A00, muốn học Công nghệ thông tin ở Hà Nội, ưu tiên trường công, học phí dưới 35 triệu đồng/năm, chấp nhận cả phương án an toàn và phương án có tính cạnh tranh. Hãy gợi ý cách sắp xếp nguyện vọng và giải thích lý do”.

(Trên đây chỉ là ví dụ, bạn có thể bổ sung những thông tin cụ thể khác theo nhu cầu của mình, nhưng không cần ghi những thông tin cá nhân như số thẻ căn cước hay địa chỉ nhà...).

AI chỉ nên là công cụ hỗ trợ

AI có điểm mạnh là có thể giúp tổng hợp thông tin rất nhanh và gợi ý cả những lựa chọn mà bạn chưa nghĩ tới.

Tuy nhiên, AI vẫn có những hạn chế, mà một hạn chế lớn là AI có thể dựa trên dữ liệu rất cũ, chưa cập nhật những thay đổi trong đề án tuyển sinh năm nay, hoặc bỏ sót những điều kiện riêng của từng trường.

Thí sinh cũng có thể nghe tư vấn tuyển sinh ở các trường mình yêu thích. Ảnh minh họa: TPO.

Vì vậy, đọc gợi ý của AI xong, bạn vẫn nên kiểm tra lại thông tin trên đề án tuyển sinh, thông báo chính thức của các trường cũng như hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và bàn bạc với gia đình trước khi “chốt” các nguyện vọng.

Chúc bạn đỗ đúng ngành, đúng trường mà bạn yêu thích nhất!