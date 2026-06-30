Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khám phá

Google News

Vành đai lửa Thái Bình Dương đang "thức giấc"? Việt Nam có nằm ở vành đai này?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra tại châu Á khiến không ít người nghĩ tới Vành đai lửa Thái Bình Dương. Có phải Vành đai lửa đang "thức giấc" không và Việt Nam có nằm trên vành đai này không?

Tóm tắt nhanh:

· Vành đai lửa Thái Bình Dương là khu vực có hoạt động động đất và núi lửa mạnh trên thế giới.

· Việc động đất xảy ra liên tiếp gần đây chưa phải bằng chứng cho thấy toàn bộ Vành đai lửa đang hoạt động khác thường.

· Việt Nam không nằm trực tiếp trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nhưng vẫn có các hệ thống đứt gãy phức tạp.

Gần đây, nhiều trận động đất liên tiếp xảy ra tại một số quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Trung Quốc khiến cụm từ "Vành đai lửa Thái Bình Dương" được nhắc đến thường xuyên.

Nhiều trang về khí tượng - địa chất trên mạng xã hội viết rằng vành đai này đang "thức giấc".

Một số quốc gia châu Á liên tiếp ghi nhận động đất trong thời gian gần đây
Người dân ở Philippines đi ngang qua một tòa nhà bị hư hại do động đất đầu tháng 6. Ảnh: AP.

Vành đai lửa Thái Bình Dương có thật sự đang "thức giấc"?

Nói một cách ngắn gọn, Vành đai lửa Thái Bình Dương là một vành đai khổng lồ, dài hơn 40.000 km, nơi có nhiều ranh giới mảng kiến ​​tạo.

75% số núi lửa đang hoạt động của Trái Đất nằm trên vành đai này và đây cũng là nơi xảy ra 90% số trận động đất trên thế giới, theo trang Fox WeatherLive Science.

Việc nhiều trận động đất xảy ra liên tiếp gần đây có thể khiến nhiều người cảm thấy Vành đai lửa đang "thức giấc", nhưng thực tế, vành đai này vốn không bao giờ thực sự "ngủ".

Bản đồ Vành đai lửa Thái Bình Dương
Hình minh họa Vành đai lửa Thái Bình Dương. Ảnh: PeterHermesFurian/ Getty Images.

Tuy nhiên, hiện cũng chưa thể kết luận là cả vành đai này đang hoạt động mạnh khác thường, vì các trận động đất gần đây ở một số nước châu Á và cả châu Mỹ có thể liên quan tới những ranh giới mảng kiến tạo khác nhau.

Và thực tế thì những quốc gia nằm trên Vành đai lửa vẫn ghi nhận động đất thường xuyên hơn, cường độ thường mạnh hơn ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Việt Nam có nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương?

Việt Nam không nằm trực tiếp trên Vành đai lửa Thái Bình Dương nên nguy cơ xảy ra động đất mạnh/ rất mạnh nhìn chung thấp hơn nhiều so với những quốc gia nằm trên vành đai này, như Nhật Bản, Philippines hay Indonesia.

Tuy vậy, theo các chuyên gia của Viện Vật lý Địa cầu, ở nước ta vẫn có nhiều hệ thống đứt gãy, đặc biệt ở miền Bắc và miền Trung. Mà thực ra, không có quốc gia nào là hoàn toàn không có nguy cơ động đất cả.

Còn nhìn chung, ở các quốc gia nằm ngoài Vành đai lửa Thái Bình Dương thì thường ít xảy ra động đất mạnh hơn, dù điều đó không có nghĩa là cứ ngoài vành đai này thì chắc chắn không có động đất mạnh.

Cánh cửa bị hỏng do động đất ở Nhật Bản
Cửa tự động ở một siêu thị tại tỉnh Aomori (Nhật Bản) bị hư hại do động đất hôm 25/6. Ảnh: Kyodo News via AP.

Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể dự báo chính xác thời điểm, địa điểm và cường độ động đất, mà chỉ có thể đánh giá nguy cơ ở từng khu vực. Ở nước ta, các cơ quan chức năng vẫn liên tục theo dõi hoạt động địa chấn và nguy cơ động đất.

Với người dân, điều quan trọng là không hoang mang trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, nhưng cũng không nên chủ quan, mà nên thường xuyên theo dõi thông báo từ các cơ quan chuyên môn ở địa phương.

ft1484.jpg
Thục Hân
#Vành đai lửa Thái Bình Dương #động đất #nguy cơ động đất ở Việt Nam #mảng kiến tạo #Viện Vật lý Địa cầu #địa chấn #vành đai lửa thái bình dương ở đâu

Xem thêm

Cùng chuyên mục