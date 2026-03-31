Hà Nhuận Đông chính là nhân vật “hưởng lợi” nhiều nhất từ ồn ào của Trục Ngọc

Chẳng ai ngờ rằng những ồn ào xoay quanh Trục Ngọc không chỉ ảnh hưởng tới các diễn viên trong phim, mà nhiều cái tên không liên quan cũng bị kéo vào câu chuyện “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách. Chẳng hạn phim Nhất Tiếu Tùy Ca bỗng dưng có mùa Xuân thứ hai khi chiếu xong được nửa năm lại được khán giả đua nhau xem lại để ngắm Trần Triết Viễn làm tướng quân Tùy Ca rất mạnh mẽ.

Khán giả liên tục so sánh hai hình ảnh tướng quân.

Nhưng Hà Nhuận Đông mới là nhân vật “ngồi không cũng hưởng lợi”. Cư dân mạng càng so sánh hình ảnh tướng quân Hạng Vũ của Hà Nhuận Đông trong phim Hán Sở Truyền Kỳ với tướng quân Tạ Chinh Trương Lăng Hách trong phim Trục Ngọc thì tên tuổi của Hà Nhuận Đông càng tăng cao.

Nam diễn viên đã nhiều năm nay nghỉ đóng phim, chuyển hướng kinh doanh nên chẳng ngờ vẫn được khán giả nhắc tên liên tục, tài khoản cá nhân tăng thêm hơn 1 triệu người theo dõi chỉ sau vài ngày, các video của anh thu hút hàng tỷ lượt xem.

Hà Nhuận Đông không thể ngờ nổi tiếng trở lại nhờ vai diễn từ 14 năm trước.

Không chỉ các video, hình ảnh về vai Hạng Vũ mà còn những vai diễn khác, rồi chuyện đời tư của Hà Nhuận Đông cũng được cư dân mạng khui lại. Với một diễn viên đã qua thời đỉnh cao thì đây là hiện tượng đột phá, nổi tiếng lại sau một đêm. Nhiều người còn đề xuất Hà Nhuận Đông hãy trở lại đóng phim cổ trang, chắc chắn sẽ ăn khách.

Khán giả rất mong Hà Nhuận Đông tái xuất.

Netizen cũng khẳng định Hà Nhuận Đông nổi tiếng trở lại không phải do may mắn ngẫu nhiên, mà bản thân nam diễn viên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vai Hạng Vũ như tăng nhiều cân, tăng sức bền để mặc được bộ áo giáp nặng, tập trung cho tâm lý nhân vật và phù hợp với tình huống chứ không quan tâm đến diện mạo… Và làn sóng hoài niệm về vai diễn của Hà Nhuận Đông chứng tỏ khán giả vẫn luôn coi trọng các diễn viên nhập vai hết mình, nhân vật chân thực chứ diện mạo đẹp trai thôi chưa đủ.