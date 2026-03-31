Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đột ngột lên sóng vì nữ chính Cúc Tịnh Y sắp bị "phong sát"?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Netizen đang suy đoán rằng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đột ngột phát sóng từ ngày 1/4 là để né việc Cúc Tịnh Y có nguy cơ gặp bê bối lớn.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ vốn được khán giả chờ đợi từ lâu nhưng mãi chưa xác định ngày lên sóng. Ấy thế mà không hề quảng bá trước, phim đột ngột chiếu từ ngày 1/4 khiến ai nghe cũng bất ngờ. Kịch bản Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lấy cảm hứng từ truyện Họa Bì, kể về hồ ly Lộ Vu Y trẻ tuổi trong tổ chức bí ẩn Vô Tướng Nguyệt nhận nhiệm vụ truy tìm yêu quái Tiểu Duy. Từ đó, Lộ Vu Y phát hiện có rất nhiều phe phái cùng muốn bắt được Tiểu Duy, như pháp sư Ký Linh, hồ ly biết thao túng tâm trí Vụ Vọng Ngôn hay yêu quái Vũ Thập Quang. Tất cả vừa phải chung một chiến tuyến để truy đuổi Tiểu Duy, lại vừa đề phòng nghi kỵ lẫn nhau.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ lên sóng bất ngờ.

Chưa nói đến kịch bản, phần hình ảnh của Nguyệt Lân Ỷ Kỷ đã rất được kỳ vọng. Bởi đạo diễn Quách Kính Minh vốn nổi tiếng là không tiếc tiền đầu tư cho bối cảnh, trang phục và quả thực tạo hình của các nhân vật đều cực ổn. Đặc biệt nhất, tâm điểm chú ý lại rơi vào Cúc Tịnh Y và Trần Đô Linh, khi hai nàng hồ ly cứ đứng cạnh nhau là khiến khán giả xuýt xoa vì khí chất thanh nhã xen lẫn bí ẩn. Thậm chí nhiều người nói vui rằng mối quan hệ giữa hai nàng hồ ly mới là điểm nhấn hút khách nhất.

Tạo hình nhân vật ổn áp, nhất là hai nữ chính.

Việc Nguyệt Lân Ỷ Kỷ “nhảy dù” phát sóng được cho là có liên quan đến ồn ào của Cúc Tịnh Y. Mới đây, công ty quản lý Siba Media đã lên tiếng tố giác Cúc Tịnh Y trốn thuế, đính kèm loạt giấy tờ hóa đơn chứng minh thu nhập năm 2024 của “mỹ nữ 4000 năm có một” lên tới 50 triệu tệ (khoảng 175 tỷ đồng) nhưng cô chỉ khai báo là 11 triệu tệ (khoảng 40 tỷ đồng).

Cúc Tịnh Y đang bị tố cáo trốn thuế.

Tuy mọi chuyện vẫn đang trong quá trình điều tra nhưng netizen đã lo lắng cho tương lai của Cúc Tịnh Y. Bởi các nghệ sĩ Hoa ngữ bị kết án trốn thuế thường chịu hậu quả rất nặng, ít thì phải ở ẩn vài năm, nhiều thì sự nghiệp mãi "đóng băng" không thể trở lại.

#Nguyệt Lân Ỷ Kỷ #Cúc Tịnh Y #Trần Đô Linh #Cúc Tịnh Y trốn thuế

