Không phải Huỳnh Anh, "bến đỗ hạnh phúc" của Quỳnh Kool lại là Mạnh Trường?

Trong những tập mới nhất của Bước Chân Vào Đời, mối tình đẹp giữa Thương (Quỳnh Kool) và Quân (Huỳnh Anh) đang gặp phải chướng ngại vật cực lớn là mẹ của Quân. Bà Dung sẵn sàng làm mọi cách để ngăn cản con trai cưng yêu cô gái mồ côi nhà nghèo gia cảnh phức tạp như coi thường Thương ra mặt, đến tận nhà để mắng mỏ bà của Thương. Dù có đau khổ đến mấy, Thương cũng đành phải nói lời chia tay với Quân vì không thể để bản thân và gia đình bị tổn thương thêm nữa.

Quân và Thương không thể bên nhau dài lâu.

Ban đầu, khán giả cứ nghĩ Bước Chân Vào Đời sẽ xoay quanh chuyện tình như Lọ Lem - Hoàng Tử của Thương và Quân, hai người sẽ cố gắng vượt qua trở ngại để có cái kết hạnh phúc. Nhưng dựa vào loạt ảnh hậu trường, dường như mối tình này sẽ dang dở khi Quân đi du học và Lâm - anh họ của Quân - mới là bến đỗ hạnh phúc của Thương.

Lâm sẽ là tình yêu đích thực của Thương?

Trong những tập đã lên sóng, Lâm được giới thiệu là anh họ của Quân, một người đàn ông thành đạt, thông minh và bí ẩn. Có lẽ sau khi Quân ra nước ngoài, Lâm đã quan tâm chăm sóc nhiều hơn đến Thương, rồi tình cảm giữa hai người dần nảy nở. Netizen cũng cho rằng một cô gái chịu nhiều cực khổ như Thương nên gặp người mạnh mẽ, vững chãi như Lâm chứ không thể có hạnh phúc bên “con cưng của mẹ” như Quân.

Trước đó Lâm đã từng cứu em gái của Thương khỏi rắc rối.

Giả thuyết Lâm sẽ là người ở bên cạnh Thương cũng hợp lý, bởi vai này thuộc về Mạnh Trường và khó có chuyện Mạnh Trường chỉ làm nền cho Huỳnh Anh. Chưa kể, cư dân mạng cũng khen Mạnh Trường - Quỳnh Kool nhìn đẹp đôi hơn Huỳnh Anh - Quỳnh Kool. Biết đâu sau khi Mạnh Trường xuất hiện nhiều hơn, chuyện phim Bước Chân Vào Đời sẽ đi theo hướng khác, không còn bế tắc và cũ kỹ như hiện nay.