Sau Dior, Jimin BTS "chốt đơn" danh hiệu Đại sứ từ thương hiệu trang sức cao cấp

HHT - Chỉ hơn 1 tháng kể từ khi trở thành Đại sứ toàn cầu của Dior, Jimin (BTS) tiếp tục mang về thêm một danh phận, khi chính thức trở thành tân Đại sứ thương hiệu của hãng trang sức Tiffany & Co.

Thương hiệu trang sức cao cấp Tiffany & Co. đã chính thức tuyên Jimin (BTS) trở thành tân Đại sứ thương hiệu (House Ambassador) của hãng.

Nói về Jimin, đại diện Tiffany & Co. cho biết: "Chúng tôi rất kì vọng và chào đón nam nghệ sĩ đa tài như Jimin trở thành tân đại sứ của hãng. Cậu ấy là hiện thân của năng lượng, phong cách và sự hiện đại mà Tiffany & Co. hướng đến." Tiffany & Co. đánh giá Jimin là một đại sứ hoàn hảo cho thương hiệu trang sức xa xỉ, đánh dấu một cột mốc mới cho hãng trên thế giới khi kết hợp giao thoa giữa âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa và sự sang trọng.

Về màn hợp tác với Tiffany & Co., Jimin chia sẻ: “Đây là một vinh dự lớn lao khi được hợp tác với Tiffany và thể hiện các giá trị của một thương hiệu có niềm đam mê thiết kế, sự đổi mới và đậm chất nghệ thuật.”

Được biết, Jimin sẽ bắt đầu tham gia vào các chiến dịch quảng bá đầu tiên của mình cùng hãng trong thời gian tới đây. Đồng thời, anh chàng cũng sẽ xuất hiện tại các sự kiện quan trọng của thương hiệu.