Running Man Vietnam tập 13: Anh Tú Atus số nhọ, Quang Tuấn hóa phản diện?

HHTO - Ở tập mới nhất Running Man Vietnam 3 (Chạy Ngay Đi), Anh Tú Atus dính "vía" xui xẻo. Trong khi đó, Quang Tuấn gây bất ngờ khi thành công xé được bảng tên của "Bò Biển" Trấn Thành.

Anh Tú Atus "số nhọ"

Tập 13 Running Man Vietnam mùa 3 là cuộc thi tìm ra Trưởng làng mới cho làng Lạc An. Sau khi bước qua cánh cổng thời gian, dàn cast cùng hai khách mời Huỳnh Lập, Uyển Ân quay về thời đại cũ để bước vào trận đấu sinh tử.

Ở thử thách Bản lĩnh vững vàng, Anh Tú Atus chung đội Người Hầu cùng Trấn Thành, Quang Tuấn. Mỗi người chơi phải ngồi trong một chiếc thau có gắn bánh xe và trượt theo đường dẫn vào hồng tâm.

Đội Người hầu đã chiếm thế thượng phong khi "Bò biển" Trấn Thành dùng cả cơ thể để điều khiển chiếc xe tiến vào hồng tâm, đồng thời biến mình thành vật cản gây khó khăn cho đội bạn. Ngược lại, Anh Tú Atus lại gặp cái kết "đắng" khi chiếc thau của anh không vào đích mà lại lẻ loi nằm tại mé mương.

Anh Tú Atus "xu cà na" trong tập phát sóng mới nhất của Running Man Vietnam 3.

Quang Tuấn gây bất ngờ

Trong tập phát sóng mới nhất, "Công Chúa" Quang Tuấn (biệt danh của nam diễn viên tại Running Man Vietnam 3) có cú lội ngược dòng ngoạn mục. Ở trò chơi đầu tiên, nam diễn viên nhanh nhẹn nhờ lực đẩy của Trấn Thành, thành công ghi điểm cho đội Người Hầu. Đến nhiệm vụ thứ hai - Nhìn xa trông rộng, Quang Tuấn liên tục dùng tài diễn xuất và nói dối để thao túng đội bạn.

Nổi tiếng "vô tri", Quang Tuấn bất ngờ hóa "phản diện" ở tập 13 Running Man Vietnam 3.

Đến cuộc đua xé bảng tên, nam diễn viên tiếp tục khiến khán giả đứng ngồi không yên. Màn xé bảng tên kịch tính nhất tập trung vào bộ ba Trấn Thành, Anh Tú Atus và Quang Tuấn. Sau một hồi giằng co quyết liệt, Quang Tuấn thành công chớp thời cơ, xé toạc bảng tên của Trấn Thành, mang đến chiến thắng thuyết phục trước sự ngỡ ngàng của các thành viên khác.

Thế nhưng, ngay sau đó, Quang Tuấn bị loại bởi... một nụ hôn má từ Liên Bỉnh Phát. Nhờ dùng kẹo hỏi giếng thần, Liên Bỉnh Phát đã nắm thóp được điểm yếu của đàn anh. Phần thua "suýt soát" của Quang Tuấn khiến nhiều Runnie tiếc nuối. Tuy nhiên, đa số đều dành lời khen cho sự thông minh, nhanh nhạy và tiến bộ bất ngờ của "Công Chúa".