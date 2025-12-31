Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Tiêu Dao: Đàm Tùng Vận lại bị chê ngoại hình không hợp đóng phim cổ trang

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mỗi lần đóng phim cổ trang, Đàm Tùng Vận lại vấp phải nhiều lời phàn nàn và đến phim Tiêu Dao cũng vậy.

Tuy không phải ngôi sao hàng đầu nhưng Đàm Tùng Vận cũng được xem là bảo chứng rating của nhiều phim truyền hình, khi cô có diễn xuất đa dạng, ngoại hình xinh xắn. Nhưng chính vóc dáng nhỏ nhắn, điệu bộ lém lỉnh giúp Đàm Tùng Vận rất hợp với phim thanh xuân vườn trường nhưng gặp trở ngại lớn mỗi khi đóng phim cổ trang.

tieu-dao-4.jpg
tieu-dao-15.jpg
Đàm Tùng Vận thường bị cho là không hợp đóng phim cổ trang.

Đã nhiều lần nữ diễn viên bị phàn nàn là chưa đủ xinh đẹp sắc sảo, thiếu khí chất khi hóa thân làm các thiếu nữ thời xưa. Đến phim tiên hiệp Tiêu Dao thì Đàm Tùng Vận càng bị lộ khuyết điểm nhiều hơn. Đầu tiên là giọng nói của cô bị thiếu lực, nghe không rõ ràng, mạnh mẽ và dễ bị các nhân vật khác lấn át khi đối thoại.

Thêm vào đó, Đàm Tùng Vận dù trẻ hơn tuổi 35 của mình, nhưng vẫn bị cảm giác cố tỏ ra trẻ trung nhí nhảnh cho hợp với nhân vật.

tieu-dao-14.jpg
tieu-dao-16.jpg
Đàm Tùng Vận tiếp tục vào vai nhí nhảnh dễ thương.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đóng vai Tiêu Dao, cô gái hoạt bát thông minh vô tình mở ra Vạn Yêu Cốc làm cho yêu giới náo loạn. Hồng Diệp - chủ nhân của yêu giới buộc phải ra mặt để bảo vệ Vạn Yêu Cốc. Chẳng ngờ hành trình này khiến Hồng Diệp nảy sinh tình cảm với Tiêu Dao - cô gái thuần khiết hiếm thấy trên đời.

tieu-dao-6.jpg
Cô còn sử dụng giọng thật trên phim.

Trước những lời chê trách Đàm Tùng Vận không hợp vai, cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ diễn viên. Rằng cô đáng được ghi nhận khi một mình đóng hai vai Tiêu Dao cùng Ninh An công chúa, đã tạo được sự khác biệt giữa hai nhân vật từ biểu cảm cho tới lối nói chuyện. Thêm vào đó, Đàm Tùng Vận cũng quyết tâm sử dụng giọng thật của mình thay vì lồng tiếng cho thấy cô rất nỗ lực, muốn được thể hiện trọn vẹn vai diễn này.

Người hâm mộ cho rằng khán giả nên cổ vũ ủng hộ những diễn viên sử dụng giọng thật, dù có thể chưa hoàn hảo như lồng tiếng. Bởi họ sẽ vừa phải tập trung vào diễn xuất vừa chú ý tới giọng thoại, khó khăn gấp đôi những người có lồng tiếng lo hộ.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Đàm Tùng Vận #Tiêu Dao phim cổ trang #phim Tiêu Dao #Hầu Minh Hạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục