Tiêu Dao: Đàm Tùng Vận lại bị chê ngoại hình không hợp đóng phim cổ trang

HHTO - Mỗi lần đóng phim cổ trang, Đàm Tùng Vận lại vấp phải nhiều lời phàn nàn và đến phim Tiêu Dao cũng vậy.

Tuy không phải ngôi sao hàng đầu nhưng Đàm Tùng Vận cũng được xem là bảo chứng rating của nhiều phim truyền hình, khi cô có diễn xuất đa dạng, ngoại hình xinh xắn. Nhưng chính vóc dáng nhỏ nhắn, điệu bộ lém lỉnh giúp Đàm Tùng Vận rất hợp với phim thanh xuân vườn trường nhưng gặp trở ngại lớn mỗi khi đóng phim cổ trang.

Đàm Tùng Vận thường bị cho là không hợp đóng phim cổ trang.

Đã nhiều lần nữ diễn viên bị phàn nàn là chưa đủ xinh đẹp sắc sảo, thiếu khí chất khi hóa thân làm các thiếu nữ thời xưa. Đến phim tiên hiệp Tiêu Dao thì Đàm Tùng Vận càng bị lộ khuyết điểm nhiều hơn. Đầu tiên là giọng nói của cô bị thiếu lực, nghe không rõ ràng, mạnh mẽ và dễ bị các nhân vật khác lấn át khi đối thoại.

Thêm vào đó, Đàm Tùng Vận dù trẻ hơn tuổi 35 của mình, nhưng vẫn bị cảm giác cố tỏ ra trẻ trung nhí nhảnh cho hợp với nhân vật.

Đàm Tùng Vận tiếp tục vào vai nhí nhảnh dễ thương.

Trong phim, Đàm Tùng Vận đóng vai Tiêu Dao, cô gái hoạt bát thông minh vô tình mở ra Vạn Yêu Cốc làm cho yêu giới náo loạn. Hồng Diệp - chủ nhân của yêu giới buộc phải ra mặt để bảo vệ Vạn Yêu Cốc. Chẳng ngờ hành trình này khiến Hồng Diệp nảy sinh tình cảm với Tiêu Dao - cô gái thuần khiết hiếm thấy trên đời.

Cô còn sử dụng giọng thật trên phim.

Trước những lời chê trách Đàm Tùng Vận không hợp vai, cũng có nhiều ý kiến bênh vực nữ diễn viên. Rằng cô đáng được ghi nhận khi một mình đóng hai vai Tiêu Dao cùng Ninh An công chúa, đã tạo được sự khác biệt giữa hai nhân vật từ biểu cảm cho tới lối nói chuyện. Thêm vào đó, Đàm Tùng Vận cũng quyết tâm sử dụng giọng thật của mình thay vì lồng tiếng cho thấy cô rất nỗ lực, muốn được thể hiện trọn vẹn vai diễn này.

Người hâm mộ cho rằng khán giả nên cổ vũ ủng hộ những diễn viên sử dụng giọng thật, dù có thể chưa hoàn hảo như lồng tiếng. Bởi họ sẽ vừa phải tập trung vào diễn xuất vừa chú ý tới giọng thoại, khó khăn gấp đôi những người có lồng tiếng lo hộ.