Sau Miu Lê, Phương Ly, thêm một "Em Xinh" gây bất ngờ khi bắt trend nhuộm da nâu

HHTO - Tanning da - nhuộm da nâu hiện là trào lưu gây tranh cãi nhất Hè này tại V-Biz. Mỹ nhân Việt nào có màn lột xác ngoạn mục nhất?

Juky San là "Em Xinh" tiếp theo gia nhập đường đua nhuộm da nâu thịnh hành nhất Hè này tại showbiz Việt. Trong bộ ảnh mới, nữ ca sĩ gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo cá tính hơn hẳn hình tượng ngọt ngào trước đây. "Em Xinh" lựa chọn thiết kế váy đen dáng dài ôm sát cơ thể, phối phụ kiện bạc, túi xách lấp lánh.

Lối trang điểm theo phong cách phương Tây gồm môi bóng màu nude, tạo khối đậm, đánh mắt khói, gắn mi dày, kính áp tròng sáng màu là điểm sáng giúp tạo hình của mỹ nhân Việt thêm sắc sảo.

Công thức chọn trang phục của Juky San có phần gợi nhớ tới tạo hình viral gần đây của Miu Lê. Cả hai cùng chọn đầm đen ôm sát, thiết kế tối giản, tiết chế trang sức.

Một số ý kiến đánh giá Juky San có phần thể hiện ấn tượng hơn nhờ kiểu tóc bồng bềnh, lối trang điểm cầu kỳ làm nổi bật màu da bóng khỏe. Trong khi đó, Miu Lê gây tranh luận vì làn da nâu trông "vàng vọt" dưới ánh đèn sân khấu cũng như lớp nền "lệch tông" so với cơ thể.

Xoài Non cũng là hot girl Việt chuyển tông da khiến netizen chú ý thời gian gần đây. Một bộ phận khán giả khen ngợi giao diện đón Hè mới mẻ của cô. Trong khi đó, nhiều cư dân mạng đánh giá nỗ lực "lột xác" của nàng hot girl chưa đủ thuyết phục vì chọn quần áo, trang điểm chưa phù hợp.

Một trong những trường hợp có màn chuyển hướng phong cách thành công nhất Hè 2026 gọi tên Phương Ly. Sau Chung kết Em Xinh "Say Hi", giọng ca người Thanh Hóa táo bạo, phóng khoáng hơn hẳn trong gu ăn mặc. Làn da ngăm rám nắng giúp sao nữ thoát khỏi cái mác "vợ quốc dân" trong suốt thời gian dài.

Ở "chương hai" của sự nghiệp, Phương Ly tái định vị hình ảnh sang hướng trưởng thành, cá tính hơn.

Trong vài năm gần dây, làn da nâu được yêu thích, trở thành “chuẩn đẹp mới” tại Việt Nam. Sự dịch chuyển trong quan niệm thẩm mỹ từ làn da trắng sứ sang da ngăm rám nắng đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng của chu kỳ tuần hoàn của thời trang, và ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa đại chúng phương Tây.