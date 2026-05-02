Met Gala 2026: Bộ ba BLACKPINK "chắc kèo", Zendaya gây tiếc nuối khi vắng mặt

HHTO - 48 tiếng trước thềm Met Gala 2026, các đồn đoán về danh sách khách mời sẽ đổ bộ dạ tiệc thời trang đình đám nhất trong năm tăng nhiệt. Mới nhất, Zendaya xác nhận vắng mặt gây tiếc nuối.

Chỉ còn chưa đến 48 tiếng nữa, thảm đỏ Met Gala 2026 sẽ khai mạc trong sự háo hức của cộng đồng yêu thời trang. Tại thời điểm này, bất cứ ngôi sao nào được bắt gặp tại thành phố New York (Mỹ) đều khiến công chúng bàn tán xôn xao về khả năng tham dự Met Gala 2026.

Năm trước, bộ ba BLACKPINK gồm Lisa, Jennie, Rosé có lần hội ngộ gây bùng nổ truyền năm. Năm nay, khả năng bộ ba tái hợp là rất cao.

Em út Lisa chắc chắn có mặt vì thuộc Host Committee (thành viên Ban Tổ chức) của Met Gala 2026. Rosé cũng được dự đoán sẽ tiếp tục sải bước trên thảm đỏ khi Saint Laurent đảm nhận vai trò nhà tài trợ. Nhiều khả năng nữ đại sứ sẽ xuất hiện trong một tạo hình may đo riêng theo chủ đề Costume Art.

Về phía Jennie, nữ idol vừa được paparazzi bắt gặp tại khu West Village vào tối 1/5. Khoảnh khắc IT Girl xứ Hàn "dát nguyên cây" hàng hiệu Chanel nhanh chóng leo top thảo luận. Chi tiết này củng cố dự đoán về việc nàng thơ góp mặt tại Met Gala năm nay trong trang phục của nhà mốt Pháp.

Chị cả Jisoo là "mảnh" BLACKPINK duy nhất chưa từng đặt chân lên thảm đỏ Met Gala. Sau dấu ấn tại LHP Cannes 2026, nhiều đồn đoán nói rằng mỹ nhân xứ Hàn sẽ có màn debut tại sự kiện danh giá này, tạo nên khoảnh khắc lịch sử cho K-Pop.

Tờ SPOTV News (Hàn Quốc) đưa tin rằng Ahn Hyo Seop sẽ tham dự Met Gala 2026. Theo đó, anh sẽ trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được mời đến Met Gala sau hơn 1 thập kỷ. Lee Byung Hun, Kim Sung Soo (2013) và Rain (2015) là những nam diễn viên từng tạo dấu ấn tại sự kiện này.

Ahn Hyo Seop thu hút sự chú ý từ truyền thông quốc tế sau khi đảm nhận vai trò lồng tiếng cho nhân vật Jinu trong phim hoạt hình K-Pop: Demon Hunters của Netflix.

Thái Từ Khôn (Kun) cũng là ngôi sao châu Á gây chú ý khi xuất hiện tại buổi tiệc tiền Met Gala 2026 ngày 2/5. Sao nam Trung Quốc có hơn 70 triệu người theo dõi được xác nhận sẽ trở lại thảm đỏ sau 3 năm theo lời mời từ thương hiệu Charlotte Tilbury.

Ở một diễn biến khác, gia đình Kardashian - Jenner cũng đang "rục rịch" khởi hành sang New York chuẩn bị cho "Oscar của làng thời trang". Sáng 2/5, Kylie Jenner cập nhật hành trình cùng mẹ là Kris Jenner qua tin story Instagram.

Trang Page Six trước đó cũng đưa tin Kim Kardashian sẽ trở lại thảm đỏ Met Gala năm nay. Một số đồn đoán trên X (Twitter) nói rằng chuyên cơ riêng của Kim đã "cất cánh". Cộng đồng mạng mong chờ một tạo hình "chấn động" của nữ tỷ phú "tay trong tay" cùng bạn trai Lewis Hamilton - tay đua Công thức 1.

Zendaya là gương mặt được mong đợi nhất nhì mỗi dịp Met Gala. Mỹ nhân Hollywood vừa được bắt gặp dạo phố New York cùng gia đình 18 tiếng trước. Khi người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng, thông tin từ tạp chí ELLE lại nói rằng Zendaya sẽ vắng mặt tại Met Gala 2026. Theo tạp chí này, "nữ hoàng thảm đỏ" sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau lịch trình quảng bá dày đặc cho Euphoria 3, Dune 3 và The Drama.

Sự vắng mặt của Zendaya khiến nhiều tín đồ thời trang tiếc nuối. Nữ diễn viên từng là tâm điểm truyền thông nhờ khả năng “giải đề” dress code đầy sáng tạo.