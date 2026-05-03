Tân Miss Universe Philippines 2026 từng giành danh hiệu Hoa hậu Trái Đất Mỹ

HHTO - Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Philippines (Miss Universe Philippines) 2026 kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Beatrice Millan Windorski. Đáng chú ý, cô từng giành danh hiệu Miss Earth USA cách đây 2 năm.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026 Beatrice Millan Windorski sinh ra tại Mỹ, cô có hai quốc tịch Mỹ và Philippines. Beatrice nổi tiếng trong cộng đồng nhan sắc Philippines vì từng giành danh hiệu Miss Earth USA 2024, sau đó đại diện Mỹ tại Miss Earth 2024 và giành danh hiệu Hoa hậu Nước.

Người đẹp sau đó chuyển về Philippines sinh sống, và quyết định tham gia Miss Universe Philippines 2026. Beatrice sở hữu chiều cao lên tới 1m80, hình thể săn chắc, ngoại hình mang đậm phong cách Latinh. Cô theo học tại Đại học Wisconsin-Madison và tốt nghiệp cử nhân ngành Lịch sử và Quan hệ Quốc tế.

Ngay khi thông báo tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2026, Beatrice đã được dự đoán là ứng viên hàng đầu cho ngôi vị cao nhất. Cô là người ủng hộ các vấn đề về môi trường và quyền lợi của người lao động nhập cư. Từ năm 16 tuổi, Beatrice đã tham gia tình nguyện hỗ trợ cộng đồng người tị nạn tại Milwaukee, và hiện đang điều hành tổ chức Open Doors, Open Hearts nhằm nâng cao nhận thức về người tị nạn do biến đổi khí hậu. Đồng thời, cô cũng tích cực tham gia Project Curma, dự án bảo tồn rùa biển tại La Union - nơi cô đại diện tại Miss Universe Philippines 2026.

Trong đêm Chung kết, Top 7 Miss Universe Philippines được cho 45 giây để trả lời cùng một câu hỏi: “Nhiều người Philippines đang cảm thấy thất vọng về đất nước. Theo bạn, vì sao việc đại diện Philippines trên đấu trường quốc tế vẫn xứng đáng?”

Beatrice được cho là có câu trả lời khá thuyết phục: "Philippines là nơi mà tôi đã yêu suốt cả cuộc đời mình. Lớn lên ở một khu vực tại Hoa Kỳ không có nhiều sự đa dạng, tôi luôn được nhìn nhận trước hết là một người Philippines. Tôi thường chỉ cho bạn bè trên bản đồ xem Philippines ở đâu, và điều đó luôn khiến tôi cảm thấy có sự gắn kết và hy vọng.

Tôi đã chọn đóng gói cả cuộc sống của mình vào những thùng Balikbayan bởi tôi tin vào tiềm năng vô hạn của người Philippines, và rằng chúng ta cần tạo ra nhiều cơ hội ngay tại quê nhà để mọi người không phải ra nước ngoài và xa cách gia đình để mưu sinh. Nếu tôi có được danh hiệu Miss Universe Philippines, tôi hứa sẽ trở thành một người phục vụ cộng đồng cho tất cả mọi người."

