Sau sự cố đăng nhầm ảnh Squid Game, Park Sung Hoon rút khỏi phim mới có Yoona

HHT - Sau sự cố đăng nhầm ảnh nhái “Squid Game”, Park Sung Hoon bị netizen Hàn chỉ trích và yêu cầu gạch tên khỏi phim mới có Yoona đóng nữ chính. Mới đây, nam diễn viên thông báo sẽ rút khỏi phim.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đăng tin Park Sung Hoon và nhà sản xuất phim The Tyrant’s Chef đã đạt được thỏa thuận “thân thiện”. Theo đó, Park Sung Hoon sẽ rút khỏi vai nam chính trong bộ phim này. Trước đó, phim đã thông báo bộ đôi diễn viên chính là Park Sung Hoon (The Glory, Queen of Tears) và Yoona (SNSD).

Gần đây, nam diễn viên Park Sung Hoon đã gây ra tranh cãi khi vô tình đăng ảnh một phim “người lớn” Nhật Bản nhái Squid Game lên story tài khoản mạng xã hội cá nhân. Hành động này của nam diễn viên càng bị netizen Hàn chỉ trích khi Hàn Quốc đang trong thời gian quốc tang sau thảm kịch máy bay Jeju Air. Nhiều Knet, đặc biệt là fan của Yoona, đã yêu cầu nhà sản xuất phim The Tyrant’s Chef gạch tên Park Sung Hoon khỏi dàn diễn viên chính.

Khi buổi đọc kịch bản đầu tiên của The Tyrant’s Chef bị hủy, một số khán giả nghi ngờ rằng lý do có liên quan đến tranh cãi của Park Sung Hoon. Nhưng phía nhà sản xuất đã lên tiếng giải thích lý do là vì trùng với thời gian quốc tang: “Buổi đọc kịch bản bị hủy chỉ để tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa máy bay Jeju Air, không liên quan gì đến tranh cãi của nam diễn viên Park Sung Hoon”.

Vào ngày 8/1, trong một buổi phỏng vấn cho Squid Game 2, Park Sung Hoon đã nói: “Tôi thực sự buồn khi một chuyện như thế này xảy ra trong lúc bộ phim và nhân vật đang nhận được rất nhiều sự chú ý và yêu mến”. Trong Squid Game 2, Park Sung Hoon vào vai Người chơi 120 - một phụ nữ chuyển giới. Đây là một trong những nhân vật ấn tượng và được yêu thích nhất Trò Chơi Con Mực mùa 2.

Sau khi xin lỗi trong nước mắt, Park Sung Hoon nói thêm sẽ cẩn trọng với lời nói và hành động để những sai lầm tương tự không xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, phản ứng của netizen Hàn vẫn chưa “dịu” lại.

Việc Park Sung Hoon rút khỏi The Tyrant’s Chef trước thời điểm khởi quay tuy khá sát nhưng được netizen Hàn cho là một hành động đúng đắn. Nếu Park Sung Hoon vẫn còn trong phim, tranh cãi của anh sẽ gây ảnh hưởng đến thiện cảm của công chúng dành cho The Tyrant’s Chef - nhất là khi đây là một phim tình cảm lãng mạn.

The Tyrant’s Chef được chuyển thể từ webtoon cùng tên, dự kiến ra mắt trong năm nay. Nội dung phim kể về một nữ đầu bếp tài năng xuyên không trở về quá khứ 500 năm trước. Tại đây, cô chạm mặt một nhà vua nổi tiếng là bạo chúa, nhưng đồng thời cũng là người sành ăn. Nữ đầu bếp đã phải dùng tài năng “múa chảo” của mình để “sống sót”, và vô tình tìm thấy tình yêu đích thực ở thời đại xa lạ này.

The Tyrant’s Chef được đạo diễn bởi người đã tạo ra một số phim thành công như Vì Sao Đưa Anh Đến, Hoa Nở Về Đêm... Hiện tại, chưa rõ người mới sẽ thay thế Park Sung Hoon sánh đôi với Yoona trong phim là ai.