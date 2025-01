Thực hư vụ Kim Ji Won - Kim Soo Hyun hẹn hò ở nước ngoài và bị fan tóm dính

HHT - Khán giả sẽ được thấy một màn lột xác "vịt hóa hoàng tử" của Na In Woo trong lần kết đôi với Lee Se Young ở "Motel California". Cũng thời gian này đầu năm 2024, "Marry My Husband" (Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi) giúp Na In Woo thăng hạng. Liệu màn trở lại vào đầu năm nay có "nối vía" thành công?